桃捷公司盈餘連三年成長、年運量突破4600萬人次 張市長期勉精進捷運綠線北段服務

▲桃園市長張善政期勉精進捷運綠線北段服務。（圖：桃園市政府提供）

桃園市長張善政於四日主持市政會議時指出，桃園捷運在市府團隊的努力下，展現出強勁的成長動能。一一四年，桃園捷運的總運量突破四千六百萬人次，創下歷史新高，營運盈餘自一一二年以來連續三年穩定增長，並於一一四年達到六點七九億元。此外，桃捷公司已於去年四月全數清償高達十點六七億元的銀行債務，正式宣告其整體財務回歸穩健。

張善政強調，去年桃捷的總運量較前一年增長百分之十二，突破四千六百萬人次，這一成就得益於ＴＰＡＳＳ通勤月票等政策的推動。不僅超越了疫情前的運量水準，桃園捷運也逐漸成為市民日常生活中不可或缺的通勤方式，除了作為旅客往返國際機場的接駁工具。

張善政表示，一一五年桃園捷運將迎來重要的里程碑，捷運綠線北段的七個站點即將投入營運。他期勉桃捷公司秉持過去提升營運績效的精神，在綠線北段營運後持續精進，為市民提供更高品質與高效率的交通服務。