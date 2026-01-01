桃捷加開17班次、動員110人 15分鐘完成跨年晚會疏運

桃園捷運A19桃園體育園區站周邊舉辦，面對跨年夜散場人潮湧入車站，桃捷公司提前規畫並啟動「41小時不收班」跨年疏運機制，在兼顧安全與服務品質下，於A19站加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力外，另動員約110名人員投入現場服務，在15分鐘內完成主要散場人潮疏運，讓旅客順暢返程。（圖／桃捷公司）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」累計參與人次10萬5千人，活動於桃園捷運A19桃園體育園區站周邊舉辦，面對跨年夜散場人潮湧入車站，桃捷公司提前規畫並啟動「41小時不收班」跨年疏運機制，在兼顧安全與服務品質下，於A19站加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力外，另動員約110名人員投入現場服務，在15分鐘內完成主要散場人潮疏運，讓旅客順暢返程。

桃捷公司指出，因應北北桃捷運生活圈返程需求，桃捷動用9列車投入加班車疏運，以「每5分鐘班距、清楚動線引導、即時人流控管」其中於A19站加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力外，另動員約110名人員投入現場服務，包括員工、捷警、救護、志工、保全、清潔人員等。現場工作人員統一穿著醒目黃色外套，提升辨識度，讓旅客在人潮中能即時獲得協助，增強安全感。

桃捷公司說，疏運期間桃園捷運依現場人流狀況，執行月台警戒、車站閘門及售票服務與站區秩序維護作業，捷運車站月台層的電視（PIDS）最下方，呈現即將進站列車各節車廂的擁擠程度，透過柔性引導搭配站外動線分流與彈性管制機制，引導人潮自然流動，避免推擠與停滯，確保旅客移動與返程安全。

桃捷公司表示，在維安方面，桃園市捷警隊與桃捷密切合作，跨年夜共投入48名警力，統籌站內、列車及全線車站警力調度。除重點部署A19站外，並加強列車巡邏及沿線各站機動支援，全面強化重點守望，確保旅客乘車安全。另外桃捷持續運用科技提升服務體驗，於「i搭桃捷」App新增「列車動態」功能，以五色燈號即時顯示車廂擁擠程度，協助旅客彈性候車、分散月台人潮。為延續跨年歡樂氛圍，桃捷員工亦組成「桃氣午夜天」團隊，在A19站與旅客開心互動，為疏運現場增添溫暖年味。

