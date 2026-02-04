桃捷去年盈餘近7億 運量創新高

桃園捷運公司過去曾面臨鉅額虧損，在市長張善政上任前，甚至一度向銀行借款約11億元周轉，經市府近年持續改善財務體質與營運策略，已於去年4月全數清償。張善政4日主持市政會議時表示，桃捷公司自112年首度轉虧為盈，113年盈餘約4億元，至去年盈餘再提升至約7億元，全年運量達4600萬人次，已超越疫情前水準，營運表現穩健成長。

張善政指出，桃捷公司在111年底至他上任初期，整體營運與財務狀況都相當「淒慘」，不僅營運表現不理想，也長期處於虧損狀態。經市府持續改善營運體質，並配合TPASS等政策帶動運量，近3年營運績效逐步回升。112年桃捷公司首度轉虧為盈，113年盈餘達4億餘元，去年再成長至6.8億元，從過去負債經營到如今成功轉正，營運數字穩健攀升，成果令人振奮。

張善政說，桃捷公司去年全年運量高達4600萬人次，跟113年相比成長了12％，也比疫情前更突破，代表桃捷不只是國際旅客進出的重要交通工具，也是桃園市民重要的通勤選擇。

張善政表示，他上任時桃捷公司仍背負債務，曾向銀行借款約11億元支應營運，所幸已於去年4月全數清償。他也感謝董事長沈志藏帶領桃捷團隊共同努力，讓營運逐步好轉，士氣明顯提升。

面對今年捷運綠線北段7站即將投入營運，張善政指出，桃園捷運將迎來重要里程碑，捷運綠線北段7站將加入營運，期勉桃捷公司秉持過去提升營運績效的精神，在綠線北段營運後持續精進，為市民提供更高品質、高效率的交通服務。

桃捷公司表示，將持續以「供給帶動需求」為策略主軸，滾動檢討運能配置並彈性加開班車，同時結合多元行銷推廣及旅客服務優化措施，全面提升營運效率。

桃捷公司也說，將全力投入115年綠線營運準備，包含優秀人才招募及專業培訓，強化第一線服務與營運量能，確保新路線加入後運行順暢、服務穩定，發揮整體路網效益，提供市民更安全、便捷且完善的公共運輸服務。