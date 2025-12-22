桃捷徵才193人 今公告簡章

▲桃園捷運首次招募「隨車站務員」，以因應綠線捷運採用全自動無人駕駛系統之營運模式，強化列車上應變支援能力。（圖／桃捷公司提供）

[NOWnews今日新聞] 因應綠線捷運通車前整備及營運規模擴大，桃捷公司今（22）日將公告115年度第一波新進人員招募簡章，本次釋出21項職缺、共計193名，為近年規模較大的一次招募，包含維修類組110人、運務類組77人、經管類組1人及身心障礙類組5人。報名期間自12月29日至115年1月12日止，筆試預計於1月31日至2月1日辦理，錄取人員將依各單位實際人力需求，於4月起分梯次報到。

配合綠線捷運預計於115年底部分通車，桃捷公司說明，本次招募除涵蓋技術員、工程員、司機員、站務員、票務員等既有營運職務外，亦首次招募「隨車站務員」，以因應綠線捷運採用全自動無人駕駛系統之營運模式，強化列車上應變支援能力；同時規劃副站長等基層主管職缺，完善第一線營運與站務管理人力配置。工作地點涵蓋桃捷青埔機廠、蘆竹機廠、綠線北機廠及捷運車站沿線，含桃園市、新北市及臺北市。

薪資方面，工程員如維修類、運務票務類、票務系統類及軟體類通過試用期後起薪可達新臺幣4萬4000元，副站長試用期後薪資約4萬1000元，另站務員、司機員及客服助理專員等各職務均提供完整培訓制度，適合社會新鮮人及年後轉職者投入軌道產業。

桃園市長張善政勉勵桃園捷運團隊，肯定近年在營運穩定、服務品質及專業人力培育上的努力與成果。桃捷公司秉持「在地就業、專業培訓、長期發展、穩定職涯」理念，持續推動育才留才政策，朝逐步貼近雙北捷運薪資水準的目標邁進，並歡迎具服務熱忱或工程專業背景之人才加入桃捷行列。

