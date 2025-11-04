桃捷徵維修技術員 有技術士證照「免筆試」
因應桃園捷運綠線預計於民國115年底開通營運，強化系統維護能量與人力儲備，桃園捷運公司即日起公開招募「維修類技術員」。桃捷公司指出，凡具相關專業技術士證照者，通過資料審查後可免筆試直接參加口試，誠摯邀請具備技術專長、熱愛交通運輸事業的人才加入桃捷團隊，共同打造更安全、可靠的捷運服務。
桃捷公司這次招募的維修類技術員，共有一般類、軌道類、土木類、資訊類等4大類，主要負責捷運綠線之電聯車、供電、月台門、電扶梯、水電、消防、環控、號誌、通訊、監控等設備的保養與檢修。另有軌道、土木及資訊類別，負責軌道維修、土建設施與行控系統監控等設施維護，錄取人員須配合輪班，以確保捷運系統全天候安全運作。
桃捷公司說明，報名資格為國內外高中（職）以上畢業，並須具備任一專業證照，如工業電子、工業配線、冷凍空調、升降機裝修、消防設備士、堆高機操作、CCNA網路工程師、ISO27001資訊安全主導稽核員等。甄試方式為「證照審查」及「口試」，通過審查者將以電子郵件通知口試時間，口試地點為桃捷公司青埔機廠（桃園市大園區領航北路四段251號）。
桃捷公司指出，維修技術員屬公司營運核心職務，不僅具備穩定的公營事業保障，也享有優渥的薪資與福利。新進人員需依勞動契約通過完整試用期後，始完成正式錄用。試用期前90日薪資約為34600元，通過試用考核後調整至約38300元；另視營運盈餘發給績效獎金，各項獎金合計全年最高可達4.4個月。公司並提供特別休假補助、團保、年度健康檢查、各類型社團補助及免費員工活動及完整教育訓練制度，協助員工持續成長、穩健發展。
桃捷公司強調，新進人員入職後將接受完整的捷運專業訓練，包含課堂課、實作課與OJT適應訓練，讓員工能迅速掌握捷運營運維修的關鍵技術。公司同時推動「育才留才」政策，透過專業證照培訓、內部升遷及職涯發展規劃，建立從學習、成長到晉升的培育機制，期望培養出兼具理論與實務能力的捷運專業人才。
桃捷公司表示，招募報名即日起至114年11月14日止，請應徵者至桃捷公司官網下載履歷表（ https：／／reurl.cc／jm7ZV2 ），並將履歷、自傳、學歷與證照影本寄送至人力資源處電子信箱： recruit@tymetro.com.tw 。資格審查通過者將另行通知口試，預計12月起依用人需求陸續進用。
隨著捷運網路擴張及智慧化維運持續推進，尤其捷運綠線即將於115年底開通營運，桃捷公司將不斷強化維修專業人力佈建與充實技術能量，致力打造專業穩定的技術團隊。歡迎具備相關專業技術士證照、願意挑戰公共運輸領域的技術好手加入，一同投入綠線營運準備工作，共同守護城市交通命脈，打造更安全、舒適的捷運環境。
其他人也在看
北市府缺額逾1成 議員提首都加給留人
北市府機關法定員額7萬6千多人，目前缺額8300多人，缺員率逾1成。工務局長黃一平說，中央日前核定二級機關8職等科長可往...聯合新聞網 ・ 1 天前
升主管不如升股息？網友一語戳痛上班族：努力十年換來責任200%
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導加薪2%、責任+200%，這CP值是怎樣？近日一名網友發文感嘆，自己努力十年好不容易升上主管，卻發現生活品質反而下滑。除...FTNN新聞網 ・ 1 天前
給員工週休三日竟出包！ 老闆怒曝真相：給方便被當隨便
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導理想的彈性制度，卻被員工玩壞了！一名設計公司老闆發文透露，自家公司推行「週休三日」後，原以為能讓員工工作更有效...FTNN新聞網 ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 30 分鐘前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 22 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 3 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 23 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 21 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
寶佳狙擊中工想「一石二鳥」？最大股東中石化漲停近萬張排隊買
中華工程（1515）才因賣出「大麻花」豪宅「陶朱隱園」入帳12億元，股價急飆四成背後竟有寶佳集團欲搶經營權，中工揭露寶佳旗下「堡新投資」四天買進一成股權，今天中工開高後震盪，但換同集團、亦是中工持股10%最大股東中石化（1314）亮燈漲停，最高站上8.07元，並一度有近萬張買單排隊等買進，市場直指寶佳買中工意欲是拿「中石化」的龐大土地資產，經營權之爭恐擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 48 分鐘前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 2 小時前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前