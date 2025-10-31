桃捷明年底啟用快速交通卡

民代質疑桃園捷運宣稱多元支付，但卻沒有這麼方便，以手機付費來說，仍無法使用蘋果快速交通卡，希望桃捷公司盡快啟用。（本報資料照片）

桃園捷運公司推動「多元支付」政策，不過民代發現實際操作仍然不便，如手機須下載專用App，蘋果手機也無法使用快速交通卡，質疑不符「多元」精神。桃捷公司說明，考量配合桃園捷運綠線工程，避免二次施工，預計明年底前可以完成。

國民黨桃園市議員黃敬平表示，桃捷公司推動「多元支付」，強調民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，不過卻不是這麼方便。他舉例，民眾若想使用手機支付，下載「悠遊付 Easy Wallet」App，並開啟「嗶乘車」功能後，方能感應進出，此舉根本程序繁瑣、名不副實，應該盡快改善。

黃敬平說，應比照台北捷運「黑屏進站」機制，讓民眾可直接以手機內建的行動支付或交通卡感應搭車。同黨市議員林政賢也說，台中捷運已經實施蘋果快速交通卡，民眾不須解鎖手機就能通行，速度快很多，桃園也應盡快跟上。

民進黨桃園市議員彭俊豪說，最直接的方式是用現金買票，或是信用卡、Apple Pay等方式，不過機捷也有許多國際客、商務客搭乘，自己以去過日本、香港等地為例，都可以透過Apple交通卡支付，相當方便，且台中、台北捷運都已經使用、準備使用，市府應盡快跟上。

桃捷公司說，2020年1月起，全線車站無障礙閘門提供信用卡過閘服務，同時可利用Apple pay過閘。至於蘋果手機最新免解鎖快速過閘功能，主因是配合桃園捷運綠線工程規畫，避免二次施工影響旅客通行，現已進行招標作業，將擴充機場線行動支付前台閘門數量。

另民進黨桃園市議員陳雅倫質疑，列車車廂脫漆，觀感不佳，桃捷公司說，脫漆是彩繪列車廣告下刊作業時影響，依合約規定，該復舊作業由廠商負責辦理，已於9月12日完成列車色帶復舊，恢復原狀。