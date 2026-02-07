桃捷桃園長庚線 將辦3場說明會

桃園市政府推動捷運桃園長庚線，捷運工程局預計9至11日舉辦3場地方說明會，邀請民眾參加。（本報資料照片）

桃園市捷運工程局推動捷運桃園長庚線，將從長庚大學連接到台鐵桃園站，有5站可與其他捷運路線、台鐵轉乘，正在進行期中報告階段，預計6月報交通部審議。捷工局9至11日連續3天將在上、下龜山及桃園區舉辦地方說明會聽取居民意見，讓捷運更符合地方需求。

桃園長庚線又稱為銀線，以輕軌方式推動，目前規畫中，銀線從長庚大學出發，經文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、三民路、萬壽路至台鐵桃園站，沿途設置20座車站及1座機廠，全長17.06公里。此外S01至S11為高架路段，S11到S14為平面路段，S14至S20再回到高架。

為提升捷運便利性，銀線有5站可與其他捷運路線、台鐵轉乘，包含S02與機捷A7，S07與機捷A9，S16與棕線BR06，S19與棕線BR07、橘線O01、青線C01，S20與棕線BR08、綠線G07、台鐵桃園站。

捷工局說，目前銀線正在進行期中報告階段，初步研究成果如必要性、重要性、財務可行性等，深獲與會各專家學者的肯定，後續持續撰寫期末報告及審查，預計6月報交通部審議。此外銀線會在上龜山地區與新北輕軌林口線銜接，2市府將整合可行性研究報告內容，共同向中央爭取核定。

捷工局說明，銀線是桃園第二階段路網優先推動路線之一，為讓沿線民眾了解規畫內容，捷工局在上、下龜山及桃園區舉辦3場地方說明會，聽取沿線居民的意見與建議，希望透過溝通與交流，讓銀線建設符合地方發展需求。9日在龜山區陸光市民活動中心、10日在桃園區東壽市民活動中心、11日在龜山區公西市民活動中心，時間皆為19時。

捷工局也提到，局長劉慶豐先前已經率領相關單位以步行方式會勘，銀線通車後可降低桃園區、龜山區、新北林口往返的交通衝擊，也可以滿足桃園市區前往長庚醫院就醫和上龜山、林口通勤就學需求，並為周邊產業帶來更多發展契機，提升桃園、龜山生活品質與競爭力。