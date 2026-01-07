桃捷棕線過關 18分鐘到迴龍

桃園捷運建設迎來重大里程碑！桃園市捷運工程局7日指出，棕線基本設計已正式通過行政院公共工程委員會審議，總經費456.49億元全數到位，宣告棕線正式從紙上規畫作業邁入工程招標與實質推動階段，未來通車後，桃園市中心至迴龍僅18分鐘，改變萬壽路塞車惡夢，開啟北北桃通勤新革命。

桃捷棕線因先期工程流標遭質疑跳票、空轉，市府為此6日說明，主工程經費456.49億元送進工程會已半年，未料言猶在耳，中央翌日就通過審議。捷運工程局長劉慶豐指出，棕線是串聯北北桃軌道生活圈最關鍵的最後一哩路，為縮短等待期，捷運局已採「並行作業」策略，預先辦理公開閱覽並完成招標文件準備，目標是以最短時間完成發包、啟動施工，讓市民早日享受捷運便利。

棕線全長約11.38公里，共設5座地下車站及2座高架車站，並規畫7處聯合開發基地帶動地方發展。通車後將形成「轉乘金三角」：新北端於迴龍站銜接「中和新蘆線」及「土城樹林線」，快速進入雙北精華區；桃園端可串聯「台鐵桃園站」與「捷運綠線」，構築完整的北北桃軌道網絡。

「萬壽路塞車成過去式！」劉慶豐說，棕線通車後，往返桃園與新北丹鳳地區將大幅縮短至18分鐘。此外，棕線行經龍華科大、銘傳大學、壽山高中等學校，學子不用再騎機車穿梭於車流量大且坡度起伏的萬壽路。劉慶豐說，棕線也預留轉乘彈性，在桃園體育場銜接「橘線」往平鎮和龍潭、「青線」往蘆竹和青埔、萬壽大同路口則可轉乘「銀線」往林口長庚，建構四通八達的捷運生活圈。