桃捷棕線開工跳票？李宗豪批工程4度流標「空轉」捷工局駁斥了

桃園市議員李宗豪指出，該案先期工程已連續流標四次，證實去年底開工的承諾正式跳票。圖：截自李宗豪臉書

桃園捷運棕線計畫綜合規劃報告於113年3月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，近日網路卻傳出空轉的消息。桃園市議員李宗豪就指出，市府原先承諾棕線將於去(114)年底開工，但根據政府採購網資訊，該案先期工程已連續流標三次，近期辦理的第四次招標依舊未能決標，證實開工承諾已正式跳票。對此，李宗豪要求桃園市政府儘速檢討流標原因，提出具體因應作為，不要讓龜山的重大建設持續停擺。

棕線是龜山通勤族期待已久的核心軌道建設。圖：資料照

李宗豪強調，捷運棕線是龜山通勤族期待已久的核心軌道建設，攸關地方區域發展與學子就學便利，如今進度卻一再延宕，讓民眾期待落空，棕線在行政院核定超過一年仍遲遲無法成功發包，市府有必要對市民說明清楚原因。

對此，捷工局回應，先期工程為降低捷運施工期間對市民生活的影響，爭取時程最大效益，捷運工程局秉持「市民安全與爭取時程優先」為原則，先啟動騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等工作，都是為了經費審議核定前，主體工程無法決標動工，提早進行的前置工作，但近期部分社群網站指稱棕線捷運「三度流標」、「導致桃園空轉、施政沒有效率」等說法，與實際工程推動情形並不相符，實屬不恰當的不實指控，特此說明澄清，並希望未來相關疑問可先電話洽捷工局釐清。

捷工局說明，棕線捷運為市府捷運建設之重要政策，綜合規劃報告於113年3月1日核定後，立即啟動專案管理暨監造招標作業，並於同年5月15日完成決標，11月8日就將經費送交通部，交通部於114年7月17日送工程會審議，但至今工程會尚未核定。

因此，在經費審議尚未通過，主體工程無法決標的情形下，捷運局先盤點對工程後續推動有利及以民為本的角度，進行騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植的先期招標作業，尤其是騎樓整平及打通，考量未來捷運施工後，完全無法設置人行空間，避免讓民眾於施工期間走在馬路上，這是必須做的工作，除此之外，棕線維修軌工程已經開始施作，也已協調完成棕線與迴龍站轉乘規劃，「空轉」一說是毫無求證的說詞。

捷工局指出，該局評估過就算騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等工作，併入主體工程再施工，也不會影響計畫進度，但捷工局是以主動積極的態度任事的角度，在經費審議尚未通過前，進行先期工程，是希望在主體工程設計期間，完成騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等工作，讓以後主體工程決標後，在設計階段時，即可以單純且較快進行管線遷移的前置作業，也可以讓民眾提早步行在安全、平順的街道上。

捷工局強調，捷運棕線為桃園重要捷運建設，是三心六線的其中之一，串聯桃園、新北、台北的重要捷運骨幹，在經費審議期間，已完成公開徵求及公開閱覽程序等前置工作，待經費審議核定後就可立即進行招標作業，並無部分社群所說捷運棕線「空轉」的情形，捷運局仍會依計畫核定內容於開工後8年完工通車。

