桃捷棕線456億元經費到位 目標最短時間內動工

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府捷運工程局今天表示，「桃園都會區大眾捷運系統棕線」基本設計成果通過行政院公共工程委員會經費審議，總經費新台幣456.49億元到位，將加速工程發包作業，目標在最短時間內啟動施工。

捷運工程局長劉慶豐表示，捷運棕線是串聯北北桃軌道生活圈的最後一哩路，捷運局已經預先辦理公開閱覽、完成招標文件準備，可縮短招標期程。

捷工局表示，捷運棕線全長約11.38公里，包括2座高架、5座地下車站，行經車流量大、坡度起伏的萬壽路廊帶，沿線包含龍華科技大學、銘傳大學、壽山高中、龜山國中等學區，沿線規劃的7處聯合開發基地也將配合捷運工程逐步啟動。

捷工局表示，捷運棕線通車後，桃園市中心往返新北迴龍站僅需約18分鐘，串聯北北桃部分，在新北端迴龍站可轉乘「中和新蘆線」及「土城樹林線」，在桃園端則透過地下連通道對接「台鐵桃園車站」與「捷運綠線桃園車站」，形成完整的轉乘網絡。

捷工局也說，在規劃捷運棕線時已具體預留未來橘線在桃園體育場轉乘及往來桃園、中壢、平鎮、龍潭的規劃，以及銀線在萬壽大同路口轉乘往來長庚、林口，和青線在桃園體育場銜接轉乘蘆竹、青埔的彈性空間。（編輯：黃名璽）1150107