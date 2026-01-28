桃捷綠線列車測試延至地下段 拚北段7站年底通車
（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園捷運綠線北段7站預計今年通車，列車今天起將於主線展開數個月的號誌動態測試。市長張善政視察工程時說，列車測試已延伸至地下段、涵蓋北段7站，盼年底達通車目標。
張善政下午至G15b（坑口站）視察捷運綠線工程進度，並與工程團隊共同搭乘列車，確認優先通車路段7座車站的軌旁設備建置與測試狀況，並於G11（藝文特區站）下車視察地下車站工程。
張善政表示，隨著列車測試延伸至地下段車站，代表測試範圍已涵蓋優先通車路段全線7站，工程即將邁入號誌系統動態測試的關鍵階段；將持續以安全為最高原則，推動各項測試與整合作業，為通車做好充分準備。
桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，測試作業自去年7月首度駛入主線進行低速預測試，11月起展開主線列車型式測試，並於12月完成後進行列車參數校準，由號誌系統廠商接手進行主線動態測試。
劉慶豐說，主線優先通車路段的軌旁纜線鋪設、第三軌供電，以及號誌系統道旁設備靜態測試均已取得重大進展，並達成進入號誌系統主線動態測試的各項先決條件，列車今天起將於主線展開為期數月的號誌動態測試。
捷工局表示，捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，未來列車將由號誌系統全自動控制，將全面驗證行車安全及緊急狀況應變，測試項目涵蓋列車與軌旁設備訊號接收、駕駛模式切換、超速保護及時刻表驗證等。（編輯：李錫璋）1150128
其他人也在看
Audi A6 Avant TFSI 150kW試駕｜最美旅行車如何在電動浪潮中堅持優雅？
2026年台灣豪華中大型旅行車市場，Audi A6 Avant TFSI 150kW的存在，本身就帶著一點「逆風而行」的意味，尤其是在品牌已推出造型前衛、電能科技滿載的 A6 Avant e-tron 之後，這款傳統燃油動力的旅行車，是否仍具備存在的價值？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
鏡車試駕/一車封神 TOYOTA RAV4 Adventure 4WD
要說近年來最具標誌性的神車，TOYOTA RAV4這輛已經擁有32年的車款，絕對是榜上有名的代表，以Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive（滿足休閒活動的四輪驅動車款）的縮寫為名，雖然後來搖身一變成為了休旅車的代名詞，但不能否認的是之所以被稱為神車，絕對是其來有自。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
身障者用車免稅放寬 每輛最多省下逾萬元
[NOWnews今日新聞]總統今（28）日修正公布使用牌照稅法第7條條文，增訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同，即身障者與其親屬不用同戶籍，身障者使用的...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Lexus日本市場今推出 IS300h小改款，另追加造型精緻化的F SPORT Mode Black V特仕車型
LEXUS於1 月 8 日在日本推出 IS300h 小改款，針對「舒適駕駛讓駕駛者能與車輛互動」以及「積極且運動化的設計」做了改造與進化，事實上，在剛落幕的2026台北車展，台灣車迷比日本買家更早一點見識到IS小改的魅力。日本市場也同步推出追加一些精緻化內裝配備和視覺黑化套件的特仕車「F SPORT Mode Black V」。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
燃油轉向電能的理性終點？解構日韓 Hybrid 技術邏輯，想買油電車你該看看這篇！
邁入 2026 年的時間節點，全球汽車產業正經歷一場個人認為頗有趣的校正回歸，幾年前，我們或許曾認為純電車將以排山倒海的態勢接管所有市場，但「電動車」所面臨的議題並非只有能源轉換這麼簡單，整體政治環境、或是社會風氣是否能支撐政府實施相關政策絕對是關鍵核心，看看中國、以及芬蘭等電動車風潮盛行的市場便可佐證此點。2GameSome ・ 22 小時前 ・ 1則留言
三菱主力休旅 Outlander 擴展陣容！黑化風格特仕版即將動感回歸
Mitsubishi 近日預告將在澳洲推出新款 Outlander Black Edition，透過專屬黑化風格套件提升整體動感氣息，並進一步擴展車系陣容，當地售價為 47,990 澳元，約台幣 104.5 萬元，預計將於今年 2 月正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
電動車橫掃Euro NCAP 2025榜單！這 3 款台灣也買得到
歐洲新車安全評鑑機構Euro NCAP正式公布2025年度「Best-in-Class」最佳撞擊測試榜單，從全球眾多新車中，依照成人乘員防護、兒童乘員防護、用路行人保護、駕駛輔助系統等四大項目，選出各級距安全表現最全面的代表車款。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2則留言
破壞美加產業鏈還讓街上多一堆間諜設施 專家稱加拿大為黑川敵美引入中國電動車如引狼入室
加拿大政府近期宣布調降對中國電動車（EV）的關稅壁壘，此舉引發汽車產業專家與政壇的強烈質疑。知名汽車評論家勞倫·菲克斯（Lauren Fix）指出，雖然馬克·卡尼（Mark Carney）政府將此舉包裝為「戰略合作」與務實的貿易調整，但實際上這可能是一場危及加拿大汽車產業、勞工權益以及長期經濟主權的「自我傷害」。業內人稱「汽車教練」的菲克斯，不僅是多本汽......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Nissan Ariya Solar Concept正式亮相 每日可額外「自產」23公里續航
Nissan在「國際清潔能源日」，為電動車市場帶來了一個令人興奮的新答案：Ariya Solar Concept。這部概念車並非只是單純的視覺系改裝，而是Nissan杜拜產品規劃團隊與巴塞隆納動力工程中心聯手，試圖破解電動車「里程焦慮」的實戰演習。透過與荷蘭太陽能新創Lightyear的技術合作，Nissan讓Ariya轉身成為一座移動式發電廠，目標直指那個終極願景，讓車輛在理想狀態下具備「自給自足」的潛力。Nissan Ariya Solar Concept正式亮相，車輛看起來與一般車型相同，但其實表面佈滿了太陽能充電板。這部概念車最核心的改變，在於全車表面整合了總面積達3.8平方公尺的高效能光伏面板。這些面板不僅精準地鑲嵌在引擎蓋、車頂與尾門上，更採用了聚合物與玻璃複合技術，使其能完美貼合車身的流線輪廓，而不損及Ariya原有的低風阻優勢。透過先進的直流電力管理系統，太陽能轉化的電能會直接充入電池組。這項技術的導入，象徵著太陽能充電已從過去的「輔助電器供電」進化到「實際驅動里程」的新階段。 在性能數據上，Ariya Solar Concept交出了令人驚豔的成績單。在陽光充足的理想Carture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Nissan 入門小休旅今秋進軍日本！左駕版導入台灣與否有待評估
Nissan 於 2024 年將品牌入門休旅 Magnite 升級成全球戰略小型休旅，日媒透露將於今年秋季在日本上市，屬於車身緊湊、外型亮眼的入門之作，並且加入原本沒有的駕駛輔助系統，預計售價落在 200 萬日圓（約 40 萬元台幣）起。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許孟哲愛車Jeep Wrangler Rubicon硬派現身 滿車配備大公開！市區通勤與越野露營全面搞定 吉普在手生活態度要有！【Yahoo名人聊愛車】
Yahoo《名人聊愛車》本集請到許孟哲，帶大家開箱他的 2018 Jeep Wrangler Rubicon！ 這台帥氣的吉普車擁有深灰外殼與許多黑化配件，更加裝了超級齊全的露營裝備 從車頂架、蝙蝠帳、車頂帳、側踏板、工作燈等，都是考量到最愛的家人需求， 而愛玩off-road的許孟哲分享越野趣事，不僅差點翻車，還讓愛車沾滿牛糞，一路臭回家？ 但可別以為這台車只能開去郊遊或越野，許孟哲可是天天開它通勤，把硬派浪漫融入日常生活 本集將完整公開他怎麼把愛車改裝成多元用途的行動露營車！ Yahoo《名人聊愛車》由帥氣車評 程志熙Jasper 主持，直擊名人明星的私房愛車，分享買車動機，以及真實用車體驗心得！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／不是超跑神話 你買得到的量產車、竟是美國最速王者
Chevrolet正式端出全新Corvette ZR1X，一登場就把「美國最快量產車」的頭銜牢牢握在手中。在US 131 Motorsports Park的實測中，ZR1X以時速約256 km/h（159 mph）衝線，只花8.675秒完成四分之一英里直線加速，這樣的數字，直接把過往美系性能標準全部推翻重來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
休旅車逆向開飆罵騎士逼讓路 網怒：應檢舉
台南安定一名機車騎士。在南133號鄉道停等紅燈。前方一輛白色的休旅車逆向開來，打開車窗飆罵騎士要他讓路，最後是強行通過，整個逆向違規的過程都被錄了下來。也讓網友批評這名休旅車駕駛真太誇張，一定要檢舉他。 #休旅車#逆向#紅燈東森新聞影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
怎能不愛車／全球僅25個名額 這輛楔形跑車售價很驚人
距離Bertone首度公開現代版Runabout概念車，轉眼已超過一年，如今這款話題跑車正式進入量產階段。與當初只亮相敞篷Barchetta不同，量產車一次帶來兩種風格，除了無遮蔽的純敞篷版本，還多了配有擋風玻璃與可拆式車頂的 Targa 車型，讓復古跑車多了一分實用性。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
BMW不放棄豪華雙門市場，4 Series後繼車已啟動開發M4亦不缺席
近日，再有消息指出，即使市場對於雙門車型的需求並不強烈，BMW仍期望在豪華中型級距維持雙門車型選擇，並正在開發新世代4 Series雙門跑車，且與目前模式相同，將會與3 Series共享平台架構。甚至，還將會以此為基礎打造新一代M4高性能雙門跑車，亦有機會同步推出純電M4與燃油M4，滿足不同買家需求。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
RAV4的中央扶手也太有趣了吧
全新第六代RAV4的中央扶手非常的特別，既能從右邊開啟，也可以從左邊開啟，甚至可以拆下來反過來裝。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
輪胎會自己回報路況？輪胎不只影響操控、連油耗都管得到
當多數人還把輪胎視為消耗品時，倍耐力已經把它變成「會回傳數據的智慧裝置」。這款被命名為「賽博輪胎（Cyber Tyre）」的新技術，能即時監測輪胎健康與路面狀況，並將資訊直接回饋給車輛系統，讓車不只是靠感覺，而是靠數據在跑。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中國持續加速電動車轉型，外媒示警歐美汽車品牌2030恐全面敗退
全球最大單一汽車市場，中國，近年正面臨劇烈轉型，不但在政府大力補貼之下快速走向電動化，更緊密地與數位技術整合，實現中國在地的數位移動生活生態圈。在這樣的趨勢下，中國在地品牌能夠比歐美汽車品牌更快速適應市場變化，且持續於電動車、軟體等技術取得領先，《華爾街日報》更示警，到2030年時，歐美汽車品牌恐全面敗退。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Mercedes-Benz Mythos系列的第二款車型進入測試階段
Written by: Bear即使在全套迷彩、在斯堪地那維亞冬季昏暗的燈光下，有一點立刻很明顯：一輛極度極端的Mercedes -AMG正穿越雪地疾馳。這輛跑車目前正在北極圈附近進行尚未公布的新車型密集測試，該車型已以毫不妥協的存在感脫穎而出。CarStuff 人車事 ・ 10 小時前 ・ 發表留言