桃捷綠線北段主線動態測試 張善政視察盼朝今年底通車邁進

桃園市長張善政視察桃捷綠線北段主線動態測試，觀看綠捷穿過坑口站前地標蝴蝶橋。





桃園捷運綠線工程邁入新里程，桃園市長張善政28日下午前往蘆竹區，視察捷運綠線北段優先通車路段主線動態測試作業。此次測試涵蓋自坑口站至藝文特區站共7座車站，列車首次完整行經高架段與地下段，象徵捷運綠線測試範圍與工程進度同步邁入全新階段，為後續通車奠定關鍵里程碑。

張善政市長在市府捷工局長劉慶豐、桃捷公司董事長沈志藏陪同中出席綠捷測試作業，市議員陳美梅、張碩芳、游吾和、黃家齊、韓商現代樂鐵韓國總公司鐵道事業部本部長趙逸衍、德商西門子交通運輸股份有公司計畫副理石台恩（Thomas STEIN）、韓商現代樂鐵台灣分公司總經理禹濟曉等均到場參加。



桃園市長張善政視察桃捷綠線北段主線動態測試時致詞。





張善政表示，今日列車主線動態測試具有高度指標性意義，代表綠線北段已具備更完整的系統整合條件。過去一段時間，列車測試作業由韓國列車製造商現代樂鐵負責執行「有人駕駛」測試，全面蒐集列車性能、行駛穩定度及各項運轉數據，相關階段性任務已順利完成。

張善政指出，後續將由現代樂鐵彙整測試成果，並正式移交德國西門子公司，展開列車與號誌系統的全面整合，進入無人駕駛測試階段。他強調，號誌系統如同捷運列車的神經中樞，肩負行車控制與安全管理重責，是確保捷運營運安全、順暢的關鍵核心，市府將嚴格把關每一項測試程序。

桃園市長張善政主持綠捷進行無人駕駛測試交棒儀式。





針對工程進度，張善政表示，捷運綠線北段優先通車路段以今（115）年底通車為目標，工期相當緊湊，市府與各工程團隊秉持「將士用命」精神，全力推進施工與測試作業。未來也將仰賴西門子公司豐富的國際經驗，持續進行系統整合測試，確保捷運綠線如期、安全通車，為大園、蘆竹及桃園區居民提供更便捷的捷運運輸服務。

現代樂鐵韓國總公司鐵道事業部本部長趙逸衍表示，桃園捷運綠線主線測試得以順利推進，特別感謝桃園市政府長期以來的支持與協助。本次成果並非單一團隊之力，而是市府、顧問團隊與各施工單位密切合作、互信互助的結晶。未來現代樂鐵也將持續投入資源，確保專案如期、如質完成。

桃園市長張善政視察桃捷綠線北段主線動態測試時合影。

市府捷運工程局長劉慶豐指出，捷運綠線工程已正式邁入新階段，並以北段7站優先通車為年度目標穩健推進。首批20列車已於去（114）年11月全數交付，後續陸續完成低速預測試、列車型式測試與參數校準，軌旁設備、第三軌供電及號誌系統靜態測試亦取得重要進展，為主線動態測試打下良好基礎。

劉慶豐進一步說明，捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，即日起將展開為期數月的號誌系統主線動態測試，全面驗證行車安全、營運準點率、列車停靠精準度，以及緊急應變與疏散機制，確保系統符合契約規範與國際標準。市府將以安全為最高原則，持續完善整合作業，打造具國際水準的捷運運輸服務。

