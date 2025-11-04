桃捷綠線北段5站列車動態測試 張善政勉勵團隊齊心完成通車目標

市長抵達G13站感應進入活動現場。





桃園市長張善政4日下午前往蘆竹區，視察捷運綠線高架5站列車動態測試情形。張市長表示，此次列車動態測試是明（115）年底捷運綠線進入通車前的關鍵里程碑，目前捷運綠線列車由韓商現代樂鐵公司負責測試，包含高速運行、緊急煞車等各項性能，預計明年初交棒給負責號誌系統的德商西門子公司，繼續為優先通車段的列車自動運行進行號誌系統動態測試。張市長勉勵捷工局與工程團隊持續發揮專業，不辱使命，齊心推進捷運綠線建設進程。

張善政指出，過去兩年，捷運綠線的各項工程里程碑一一達成，包含完成了跨越高鐵的鋼構橋安裝及南崁溪景觀橋的合龍、高架橋全數合龍、優先通車地下路段潛盾隧道全面貫通、北機廠管理中心上梁，以及北主變電站的永久供電啟用等。在列車整備方面，自去（113）年底首列車抵達北機廠後，陸續有列車如期自韓國運抵，現已累積18列，預計今（114）年底第一批次共20列的列車將全數如期交付。如今隨著列車進入北段5站高架路段進行列車動態測試，象徵著捷運綠線朝向明年通車的目標又跨出了重要一步，期勉捷工局及所有工程團隊持續發揮專業與團隊精神，全力完成每一項任務。

張善政親自視察捷運綠線工程進度，並與測試團隊共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試。張市長分享，捷運沿線景緻優美，尤其橫跨南崁溪的蝴蝶橋造型優美，列車行駛時也恰好與高鐵列車交錯，形成捷運在上、高鐵在下的特殊景象。他指出，雖然沿線車站尚未全面完工，但主體結構皆已完成，顯見整體工程進度順利，對於捷運綠線北段7站於明年底通車充滿信心。

捷工局表示，列車今日開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目涵蓋列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，核心目的在於確保列車自身性能皆能符合契約的規格與標準，為未來營運服務奠定堅實基礎。目前北段5座車站（G13至G15b）的內部裝修工程正在加速進行，部分車站屋頂板工程已完成，而帷幕牆、內外油漆、天花板及地坪鋪設等作業，皆按照預定時程穩健施工，市府團隊將持續透過定期的協調會議和工地巡察，緊密配合機電系統測試進程，精準掌握工程節點，全力以赴朝向115年的通車目標邁進。

包括立法委員張雅琳、市議員黃婉如、林政賢、徐其萬、陳美梅、張桂綿、錢龍、張曉昀、黃瓊慧、市府捷工局長劉慶豐、蘆竹區長李岳壇、桃園捷運公司董事長沈志藏等均一同出席。

