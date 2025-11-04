桃捷綠線北段7站 市府拚115年通車

桃園捷運綠線力拚北段7站明年底通車，市長張善政（左一）4日領軍親自了解工程進度，並搭乘北段5站動態試車，他表示，相信接下來也會遇到許多挑戰，將一一克服，朝著目標前進。（姜霏攝）

桃園捷運綠線4日擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13南竹中正北站至G14蘆竹中正北站2個高架車站區間，再延伸至G15b坑口站，北段5個高架車站區間展開動態測試，是捷運綠線列車首次長距離、高速運轉載人測試。市長張善政表示，捷運綠線的進度加速，目標逐步達成，力拚民國115年北段7站全線通車。

張善政昨天到現場了解捷運綠線工程進度，首先到G15b站，隨後與測試團隊共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試。他表示，今年工程持續推進，優先通車地下段的G11及G12站主體結構已大致完成，高架車站也成功送電，同時列車也在7月於G13至G14站車站進行低速測試，昨天列車則進入北段5站高架路段測試。

捷工局長劉慶豐指出，列車整備方面，車輛如期自韓國陸續運抵北機廠，現已累積18列，預計今年底第1批次共20列的列車將全數如期交付。列車測試工作依序展開。

劉慶豐提到，列車昨天在主線上展開為期數月的動態測試，測試項目包括列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，核心目的在於確保列車自身性能皆能符合契約的規格與標準，為未來營運服務奠定堅實基礎。

張善政強調，工程團隊的努力不可忽視，對於先前媒體空穴來風的謠言深感不齒，所有人員都努力的完成目標，這些指控是莫大的汙辱，大家都奮力向前也無力再多做解釋，現在市府及相關單位以具體的工程進度回應這些謠言，相信未來還有很多挑戰，但仍朝著目標堅定向前。