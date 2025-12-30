桃捷綠線地底大軍齊發！八德介壽路7台潛盾機同步推進創全國紀錄

桃園捷運綠線工程再傳捷報。今(30)日在八德區介壽路G05小大湳站工區，綠線八德地區今年的第7台潛盾機，在桃園市長張善政親臨工地現場見證下正式啟動發進，象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集的施工高峰期。這台全新整備完成的潛盾機，將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺。

八德介壽路地底下的景象造就了全國紀錄，國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在地底掘進。圖：捷工局提供

張善政表示，這次出發的潛盾機並非「新手上路」，它在先前已於八德地區成功完成第2條潛盾隧道的貫通任務。為了迎接新的地質挑戰，施工團隊替它換上了專為該區段地層重新設計、量身打造的全新切刃盤，以最佳狀態投入下一階段的鑽掘工程。隨著這台潛盾機投入作業，八德介壽路地底下的景象也造就了全國紀錄，國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在地底掘進。工區內7條潛盾隧道同步推進，宛如地底「大軍齊發」，展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

桃園捷運綠線八德地區7台潛盾機也已全數發進鑽掘，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車奠定良好的基礎。圖：捷工局提供

捷運工程局長劉慶豐指出，捷運綠線地下段歷經管線遷移，車站施作潛盾機空間，目前正邁入最密集的施工階段，潛盾機的大量投入有助於加快整體工期，為未來全線通車奠定扎實基礎。市府也期盼藉由綠線捷運的逐步成形，讓市民的交通生活迎來質的飛躍，推動桃園邁向更便捷、更宜居的城市願景。桃捷綠線正全速向前，通車的日子更近一步。

捷運局表示，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，至今捷運綠線八德地區7台潛盾機也已全數發進鑽掘，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車奠定良好的基礎。

