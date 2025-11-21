桃捷綠線工地車禍！領班倒車撞毀機車 騎士送醫插管治療
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者諶志明
位於桃園市蘆竹區中正北路1588號的捷運綠線G13a站工區，昨(20)日上午11時許發生一起車禍。據悉，承包商的詹姓領班駕駛小貨車倒車出大門時，現場疑似沒有人員指揮，導致吳姓機車騎士閃避不及，雙方發生碰撞。警消獲報後迅速趕抵現場，該起事故造成騎士右膝撕裂傷、腳踝封閉性骨折、胸部擦挫傷、兩側肋骨骨折，後送敏盛醫院經國院區插管治療。
蘆竹警分局說明，小貨車從捷運綠線工地倒車駛出至中正北路時，與當時沿著中正北路往桃園中正路方向行駛的機車發生碰撞。事故發生後，警方立即派員前往現場進行處理及疏導交通。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0，初步排除酒駕情事。此次事故的肇事原因疑似是自小貨車倒車時未注意後方車輛動態導致，警方已依規定處理該起事故，後續將進一步釐清詳細事故原因及相關肇責。
警方呼籲駕駛人，於道路上進行倒車、轉彎或變換車道等動作時，務必注意確認周遭及後方有無來車或行人，以確保行車安全，共同維護良好的交通秩序。
