桃捷綠線延伸大溪 提前送審
記者陳華興∕桃園報導
桃園市長張善政三日上午主持市政會議表示，捷運綠線延伸大溪是桃園捷運路網的重要規劃之一，先前原僅規劃延伸至埔頂轉運站，經交通部審議後，建議延伸至大溪老街，提升交通效益與服務範圍。目前市府已完成最新版本的可行性研究，路線將從八德一路延伸到大溪老街，全長將達到七點八公里，共五個車站，原本預計年底送審的資料，市府已提前於十一月二十八日送至交通部，盼能儘速通過審議並送交行政院核定。
張善政說，這段期間，市府持續依照交通部的意見調整方案、補充資料，過程中面臨不少技術難題，包括路線須跨越大漢溪，而大漢溪兩岸高程差距大，橋梁跨度長、落差顯著，對工程設計與未來營運安全均構成挑戰。感謝捷工局同仁日以繼夜的投入，將最新版本路線提前送至交通部，期盼交通部能儘速完成審查程序，加快捷運綠線延伸大溪的核定進度。
張善政也說，桃園多條捷運線持續同步推進中，每一條線的階段性推進，對桃園整體交通網路來說都是非常重要的里程碑，特別感謝捷工局同仁的努力，並提醒後續仍須善盡溝通職責，特別是在大溪區辦理相關說明會，凝聚共識、爭取在地支持。
