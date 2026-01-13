桃捷綠線拚年底通車 張善政：壓縮工程一天當兩天用

桃園市 / 綜合報導

桃園市政府，昨(12)日舉辦捷運綠線、成果展、 開幕活動 ，市長張善政承諾，捷運將在今年底通車，因此，會把原本6年的工期、壓縮到3年多，現在距離年底、只剩下11個月，他強調，團隊會持續努力、把1天當2天用。

SB桃園市市長張善政：「綠線是我們桃園自己興建的第一條捷運，一定要讓我們桃園的朋友感受到說，我們桃園，我們市政府也有能力，建造自己的捷運。」

向市民展現滿滿的信心，桃園市政府12日，舉辦捷運綠線成果展開幕活動，展示2023年市府團隊上任以來的，工程推進，現場播放工程紀錄片時，捷運工程局局長劉慶豐回憶起，一路走來日夜奮戰的歷程，百感交集一度激動落淚，桃園市長張善政除了特別感謝，大家的辛勞，也表示為了在年底順利通車，團隊將6到8年的工期，努力在3年8個月完成。

SB桃園市市長張善政：「壓縮工期但是絕對不會壓縮品質，也開始用假日跟晚上的時間來進行施工，今年年底只剩十一個月，我們需要的工期超過十一個月，可是我們一天當兩天用，目標就是在今年年底，真的要能夠通車。」

開幕活動中，還特別提到一名小朋友，在參與綠捷開箱活動時許下願望，希望能夠免費搭捷運，桃捷公司也完成他的心願，贈送捷運一日免費票，張善政更加碼，送小朋友以及父母，一人一張全年免費票。

小朋友孫顥：「開心，我要跟爸爸一起搭捷運。」張善政也表示，接下來為期兩週的成果展，邀請市民到市政府川堂，見證一路以來的捷運成果，感受城市蛻變的軌跡。

