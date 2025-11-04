桃捷綠線擴大北段5站動態測試
記者陳華興∕桃園報導
桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在市長張善政帶領的捷運團隊積極推動下，四日正式宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年七月中旬的Ｇ13（南竹中正北）站至Ｇ14（蘆竹中正北）站二個高架車站區間，再延伸至Ｇ15ｂ（坑口）站北段五個高架車站區間展開動態測試，宣示綠線朝一一五年北段七站優先通車的目標又邁進關鍵一大步。
張善政親自視察捷運綠線工程進度，首先於Ｇ15ｂ站視察車站工程進度，隨後與測試團隊共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試，並於Ｇ13站下車，整個測試過程圓滿順利。張善政對市府團隊及各施工單位於這項桃園重大工程中所展現的同心協力給予高度肯定。
捷運工程局長劉慶豐指出，為達成一一五年優先通車目標，並確保行車安全與服務品質，除了列車必須通過嚴格的多階段測試程序外，相關主線基礎工程亦持續推進，所有工作正有條不紊地加速進行。在列車整備方面，車輛如期自韓國陸運續抵北機廠，現已累積十八列，預計今年底第一批次共二十列的列車將全數如期交付。
列車測試工作依序展開，列車首先在北機廠測試軌進行靜態測試與低速動態行駛，隨後移交號誌子系統進行測試軌的手動駕駛、半自動、無人駕駛等多種模式切換的測試，機廠內測試進度一切順利。同時，主線優先通車路段的軌道旁纜線鋪設與第三軌供電進度也已取得重大進展，完成了列車進入主線測試前的先決條件。
劉慶豐表示，列車四日開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目涵蓋列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，核心目的在於確保列車自身性能皆能符合契約的規格與標準，為未來營運服務奠定堅實基礎。
張善政勉勵所有捷運工程人員繼續努力，迎接並克服下一階段的各項測試挑戰，堅信在不久的未來，桃園市民將能享受到這套既便捷又安全的捷運系統，從而提高整個城市的交通運輸效能。
