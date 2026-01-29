桃捷綠線測試無人駕駛 年底通車

桃園捷運綠線邁入新里程，張善政市長：持續朝北段七站優先通車全力推進。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政二十八日前往蘆竹區，視察捷運綠線北段優先通車路段七站主線動態測試。張善政表示，綠線自坑口站至藝文特區站共七站，列車首次完整行經高架段與地下段，對後續通車目標有指標性意義。

張善政指出，列車過去一段時間由韓國製造商現代樂鐵執行「有人駕駛」測試作業，全面蒐集列車性能、運轉穩定度及相關數據，測試已於二十八日完成階段性任務。後續將由現代樂鐵彙整測試成果，移交德國西門子公司進行列車與號誌系統的全面整合，正式展開無人駕駛測試。捷運綠線北段優先路段以年底通車為目標。

捷工局表示，捷運綠線工程邁入新階段，並以今年北段七站優先通車為目標穩健推進。首批二十列車輛去年十一月已全數交付，後續陸續完成主線低速預測試、列車型式測試及參數校準作業，相關軌旁設備、第三軌供電及號誌系統靜態測試亦取得重要進展，為接續展開主線動態測試奠定良好基礎。