桃捷綠線測試無人駕駛 年底通車

桃園市長張善政（右三）28日從桃園捷運綠G15b坑口站試乘捷運到G11藝文特區站，這也是綠捷力拚年底通車的路段。（賴佑維攝）

桃園捷運綠線工程如火如荼，市長張善政目標是年底從G15b坑口站通車到G11藝文特區站，他28日試乘預計通車路線，也首度曝光列車在地下段行駛畫面。台北市內湖科技園區的環狀線東環段CF710區段標工程訂2月4日開工，北市捷運局昨曝光內科核心大港墘公園內的Y32車站，將打造為城市綠洲。

張善政昨宣布，將由號誌系統廠商德國西門子執行主線動態測試，模擬無人駕駛狀態，是一大進展，距離真的通車還有很多挑戰，工程團隊1天當2天用，晚上也加班，將原本1年半的通車期程縮短到1年，在全台工程人力荒現況下很不容易。

桃市捷運工程局長劉慶豐表示，第1批次20輛列車114年11月全數交付完成，同月測試主線列車型式、12月校準列車參數。因捷運綠線採最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，未來列車將由號誌系統全自動控制，主線動態測試即模擬無人駕駛狀態下能否如預期般運行，至關重要。

連結北市內湖科技園區的環狀線東環段CF710區段標工程114年10月29日決標，訂今年2月4日開工，北市捷運局昨曝光大港墘公園內Y32車站，以「科技人森林驛站」為設計主軸，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造成讓居民與上班族在繁忙生活中享有一處放鬆身心的城市綠洲。

北市捷運局長鄭德發說，CF710區段標工程範圍路線北起環狀線北環段Y29站尾軌儲車軌區，經敬業三路、沿樂群二路於濱江國中旁設置Y30站，轉進瑞光路於洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站北側外緣，全長約2.91公里包括Y30、Y31、Y32站等3座地下車站、4段潛盾隧道。