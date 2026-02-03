桃捷綠線自動駕駛 智慧運輸揭新頁

桃園捷運綠線邁入智慧運輸新里程，其核心關鍵的「行車監控系統」被形容為捷運運轉的「大腦與神經中樞」，採用最高等級GoA4全自動無人駕駛技術，列車運行不需司機操作，因此系統建置標準必須達到最高安全與穩定要求，才能確保營運順暢與旅客行程無虞。

桃園市捷工局說明，整套號誌系統由4大核心子系統組成。ATS（自動列車監督系統），如同列車調度中心，設置於行控中心，負責班表安排、列車位置掌握與整體營運狀況即時監看；ATC（自動列車控制系統）實際介入列車行駛控制，包含速度調節、煞車與安全防護機制，確保列車依規定運行。

另，IXL（電子聯鎖系統）負責軌道與轉轍器安全邏輯，確保列車行駛路線皆為已確認安全狀態，避免衝突或誤入風險區段；DCS（資料通訊系統）則扮演通訊骨幹，透過無線與有線網路，讓列車、軌旁設備與行控中心能即時交換指令與資訊。

以「路線管理」為例，系統能自動安排列車行駛路徑並同步控制轉轍器，確保路線正確；「列車定位」則隨時掌握列車精確位置，即使主要系統異常，也有備援機制可確認所在區段；「行車保護」功能能防止超速或誤闖未授權區域，形成多層安全防線；在「自動駕駛」部分，系統依照班表計算站間行駛時間與速度，讓營運更穩定準點。

列車停靠月台時，系統啟動「門控連動」，讓車門與月台門同步開關，避免夾傷或跌落風險。發生突發狀況時，由「疏散保護」機制介入，優先將列車駛往最近車站進行處置，若列車因故障停在站間區段，也會立即啟動相應的行車與電力安全保護程序，確保旅客在受控環境下等待救援。

捷工局強調，捷運號誌系統屬高度精密且複雜的整合工程，從硬體設備、軟體邏輯到實際模擬測試與上線運轉，每個環節都須依循國際安全標準，並經過嚴格檢查、驗證與第三方認證，確認系統設計正確、運作可靠且可長期安全使用。