桃捷綠線藝文特區站前道路復舊12/15起施工 捷工局籲小心慢行

為配合捷運綠線G11藝文特區站(展演中心)前中正路道路復舊施工，桃園市捷運工程局將自12月15日起圍籬將移設至中正路北上段東側道路，施工期間仍維持南北雙向各兩個車道通行。

捷工局表示，為配合捷運綠線G11藝文特區站前中正路道路復舊施工，自12月15日起圍籬將移設至中正路北上段東側道路，施工期間仍維持南北雙向各兩個車道通行，往蘆竹方向車輛請靠工區兩側行駛，內側車道於南平路口禁止左右轉；外側車道禁止左轉。捷工局將落實交通維持佈設，提醒民眾行經該路段注意周邊交通動線的改變放慢車速小心駕駛。

捷工局提到，施工期間不便之處請市民朋友共同配合體諒，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。有關最新的交維資訊，可至捷工局官網查詢。

