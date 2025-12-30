桃捷綠線藝文特區站送電點燈

桃園捷運綠線G十一正式送電點燈，朝115年通車目標再邁進一大步。 （新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政二十九日晚間出席「桃園捷運綠線Ｇ十一藝文特區站正式送電暨出入口Ａ點燈活動」。張善政表示，Ｇ十一站正式送電點燈，其意義代表電力系統已到位，列車可實際進站展開測試，也代表捷運綠線由坑口站至藝文特區站的優先通車路段，朝一一五年底通車目標再跨出關鍵一大步。

張善政表示，目前綠線自Ｇ十一站往北至坑口站已全線完成送電，高架段列車測試持續進行中，Ｇ十一藝文特區站作為地下段車站，也即將展開系統測試。

張善政強調，過去三年，捷運工程局與各工程團隊不分晝夜趕工、將士用命，全力推動工程進度，讓捷運正式進入桃園市核心區；Ｇ十一站出入口Ａ的建築設計與夜間照明，兼顧工程品質與城市美感，象徵桃園捷運建設邁入新階段，市民期待的通車日子已愈來愈接近。

捷運工程局表示，桃園捷運綠線為桃園市首條自辦興建的捷運路線，優先通車路段規劃北段高架五站及地下二站，銜接機場捷運坑口站至藝文特區。自一一三年十月北主變電站完成永久供電後，陸續完成高架段及地下段送電，Ｇ十一站此次送電點燈，代表地下車站正式進入各系統測試階段。

Ｇ十一站出入口Ａ首度採用鋼木構造（ＣＬＴ）設計，結合鋼構支撐與環保木材，兼具結構強度、耐震性與永續美學。