桃捷綠線趕工 張善政：1天當2天用

桃園捷運綠線力拚民國115年底北段7站通車，桃園市政府12日在市府川堂舉辦為期2周的成果展，回顧張市府團隊上任以來，將原本6年工期壓縮提前至3年多的艱辛歷程，現場播放紀錄短片時，捷運工程局長劉慶豐難掩激動，當場淚灑會場，市長張善政見狀暖心拍肩打氣。

捷工局副局長曾榮英感性直言，捷工局雖不像電影裡的阿湯哥執行不可能的任務，但有位「殺伐果斷的阿豐哥」坐鎮，帶領團隊將市民暱稱「綠黑色毛毛蟲」的列車送上軌道。

昨成果展以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，張善政表示，這是最後一次看展，下次就是直接搭車了，雖然工程本體是冰冷的，但透過成果展，希望讓市民看見背後工程人員犧牲假期、日夜趕工的「溫暖」一面，也展現桃園市政府有能力自建捷運，邀請市民參觀成果展，感受桃園城市發展的蛻變與期待。

「我們把1天當2天用！」張善政坦言，桃捷綠線工程面臨極大挑戰，原本需要的工期長達6年多，市府團隊透過檢討工項、平行施工，假日與夜間不停歇，大幅壓縮工期；雖距離年底僅剩不到11個月，但其實所需工期遠遠超過這個數字。他強調，「壓縮工期絕不壓縮品質」，目標年底北段7站如期通車。

活動也播放濃縮工程血淚的4支影片，劉慶豐看完後情緒潰堤，流下男兒淚。他感謝所有工程團隊清晨早起、頂著烈日寒風，甚至在深夜趕工，更感謝市長大力支持，「陪著我們踏過泥土、爬上高架、淋過細雨」，這份艱辛與美好，只有工程人員點滴在心，團隊將持續秉持「將士用命」的精神，不辱市民與長官交付的使命。