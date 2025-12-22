桃捷綠線通車倒數！捷工局邀民眾搶先探訪地底隧道 見證工程成果

桃園市捷運工程局特別邀請全國民眾一同體驗工程團隊一路走來的辛勞與成果。圖：捷工局提供

桃園捷運綠線自107年開始動工至今，已歷經約7年時間。在明(115)年即將通車的倒數一年之際，桃園市捷運工程局特別邀請全國民眾一同體驗工程團隊一路走來的辛勞與成果。活動期間，市長張善政也現身參與，與民眾一同見證工程的重要進展，並於聖誕節前夕提前向大家獻上祝福。

活動從「全國開挖最深的捷運車站」出發，帶領民眾了解捷運與台鐵如何在同一車站內相互交疊。圖：捷工局提供

捷工局說明，桃園捷運綠線是桃園市政府自辦興建的第一條捷運，工程集結來自韓國、日本、德國及國內多支專業團隊共同投入。自107年動工以來，每一磚每一鏟，都是透過工程人員的汗水堆積而成。今年度捷運局成果發表特別邀請全國民眾走進捷運工地現場，共同見證捷運綠線從藍圖階段邁入實景成形的重要時刻。

捷工局提到，此次成果參訪共規劃3條參訪路線，各具特色。活動從「全國開挖最深的捷運車站」出發，帶領民眾了解捷運與台鐵如何在同一車站內相互交疊，並透過逆打工法克服高達40公尺的開挖深度挑戰。接著，民眾也近距離參觀捷運隧道施工的重要關鍵設備「潛盾機」，這座重達300頓、相當於30頭大象重量的龐然大物，如何在地底20公尺處，日復一日推進，完成一段一段的捷運隧道。

此外，明(115)年即將通車的北段7站中，多段隧道工程已悄然完成，通車後將不再對外開放。此次活動特別安排民眾走入隧道，一揭平時難得一見的工程樣貌，甚至搶先體驗未來即將搭乘的捷運車廂，進行深度導覽。

此次成果參訪活動共辦理7場次，開放報名後短短44秒即全數額滿，充分展現民眾對捷運建設的高度關心。參加民眾除來自北北基桃地區外，更有遠從屏東、金門前來的朋友共襄盛舉，顯示捷運綠線不僅是桃園的重要建設，也受到全國矚目。對此，張善政感受到全國民眾的熱情參與，更排除萬難親自加入工程成果參訪行程，與民眾一同走進工地，並在聖誕節前夕，提前向全國民眾祝賀聖誕佳節愉快。

參訪活動不僅讓市民與學生近距離了解捷運工程，也成為認識城市建設的最佳學習現場。張善政上任3年以來，捷運工程局持續推動多項關鍵工程里程碑，包括高架橋梁合龍、隧道全數貫通、特高壓送電、列車進駐，以及北機廠主建物完成等重要成果，才能逐步將捷運綠線的建設成果呈現在市民與全國民眾眼前。

在邁向115年通車目標的最後階段，捷運工程局將持續全力以赴，穩健推進各項工程進度，回應市民對捷運綠線的期待，讓這條承載城市未來的重要路線順利啟用。

