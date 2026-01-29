桃捷綠線邁入新里程 續朝北段7站優先通車全力推進
▲桃園市長張善政視察桃園捷運綠線北段七站的動態測試，標誌著重要的進展。（圖：桃園市政府提供）
桃園市長張善政前往蘆竹區，視察桃園捷運綠線北段七站的動態測試，標誌著重要的進展。此次測試涵蓋高架與地下段，顯示工程進入新階段，對通車目標具有指標性意義。
張善政指出，測試由韓國現代樂鐵進行，已完成性能與運轉穩定性數據收集，接下來將交由德國西門子整合列車與號誌系統，展開無人駕駛測試。號誌系統是確保運行安全的關鍵。目標在今年底完成北段通車，工期緊湊，將全力推進各項工程。西門子將持續進行測試，市府將嚴格把關，確保安全通車，提升大園、蘆竹及桃園區的捷運服務。
現代樂鐵部門長趙逸衍感謝市府的支持，強調此次測試成果是各方合作的結果。捷工局表示，綠線工程已進入新階段，首批二十列車輛已交付，並完成多項測試，為動態測試奠定基礎。
桃園捷運綠線採用GoA4全自動系統，將展開數月的號誌系統動態測試，確保行車安全與準點率。北段七座車站工程持續推進，市府將以安全為首要原則，提供市民高品質的捷運服務。
今日活動包括市議員陳美梅、張碩芳、游吾和、黃家齊、市府捷工局長劉慶豐、桃捷公司董事長沈志藏、韓商現代樂鐵韓國總公司鐵道事業部本部長趙逸衍、德商西門子交通運輸股份有公司計畫副理石台恩、韓商現代樂鐵台灣分公司總經理禹濟曉等均一同出席。
