桃捷綠線首度開放參觀 張善政：親身感受公共建設背後辛勞





桃園市政府20日舉行「捷運綠線114年工程成果參訪活動-G13車站開箱」活動，邀請市民朋友走進捷運綠線G13站（南竹中正站）現場，實地了解工程進度與建設成果。桃園市長張善政於活動中表示，G13站為捷運綠線自桃園區通往蘆竹的第一座車站，市府團隊將持續全力推動各項工程，期盼捷運綠線於明（115）年底順利通車。

張善政市長在市府捷工局副局長林義昌、曾榮英、蘆竹區長李岳壇陪同中與會，市議員陳美梅、張桂綿、錢龍、許清順等均到場參加。



廣告 廣告

參觀活動特別選在聖誕節前夕的假日舉辦，現場氣氛溫馨熱絡，張市長也與現場民眾一同寫下聖誕願望，期盼明年聖誕節時，桃園捷運綠線能順利通車，與市民共享公共建設成果。活動現場並準備桃園吉祥物「Y桃」與「園哥」造型杯作為聖誕禮物，為活動增添節慶溫馨氛圍。

張善政指出，捷運工程涵蓋潛盾機施工、穿越高速公路，以及跨越並與高鐵交會等多項高難度技術，施工過程即使在通車後也不易完整看見，具有高度教育與觀摩價值。本次活動特別安排列車進站停靠月台，讓民眾登上列車，提前認識未來捷運列車設備與空間配置，親身感受公共建設背後的專業投入與工程辛勞。

參觀活動特別選在聖誕節前夕舉辦，桃園市長張善政與小朋友們在聖誕樹前合影。

張善政說，本次工程成果參訪活動報名反應熱烈，開放僅44秒即全數額滿，顯示市民對捷運建設的高度關注與期待。市府希望透過開放工程現場參訪，讓更多民眾理解公共工程的複雜度與重要性，並鼓勵學童與青年未來朝捷運及相關工程領域發展，投入公共建設行列，為城市長期公共運輸服務貢獻心力。

捷工局表示，本次參訪活動邀請市民與親子走進捷運工地，近距離了解捷運綠線工程進度與建設成果，並首度開箱捷運車廂內部，搶先體驗未來捷運樣貌。活動以「跟著綠線走」為主軸，見證桃園市首條由市府自辦興建的捷運綠線工程成果，該路線預計於明年通車，將成為桃園捷運建設的重要里程碑。

桃園市長張善政與市民朋友一起開箱捷運綠線G13站體驗搭乘樂趣。

捷工局指出，本次活動報名踴躍，含候補在內報名人數超過300人，參與者除桃園市民外，亦有來自臺北、新北、新竹、臺中及金門的民眾熱情參與。自前（112）年市府新團隊上任以來，捷運綠線工程持續穩健推進，現場可見已貫通的隧道、施工中的潛盾機，以及深達40公尺、約10層樓高的全國最深捷運開挖車站，充分展現捷運建設的具體成果。

桃園市長張善政市民朋友進行「捷運綠線114年工程成果參訪活動-G13車站開箱」。





桃園市長張善政市民朋友進行「捷運綠線114年工程成果參訪活動-G13車站開箱」。





更多新聞推薦

● 因應隨機攻擊事件 蔣萬安：北市跨年等大型活動全面加強維安