桃捷綠線首測試明年7站通車 可接機捷至機場與轉乘高鐵

從G15b到G13，共計5個高架站，桃園綠線列車首次進行長距離、高速運轉載人測試，預計2026年完成北段從坑口到藝文特區7站通車，可銜接機捷到機場及轉乘高鐵，地方也相當期待。

大園區菓林里長陳錫達表示，「我們是非常期待，這裡的話，離我們航空城安置街廓非常非常近，更帶動了整個航空城的便利。」

桃園市長張善政4日親自視察捷運綠線工程進度，這是桃園的第2條捷運，也是市府自行興建的第2條捷運，即日起進行為期數月的列車動態測試，包含推進和煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，車站內部裝修工程也加速進行。

桃園市長張善政指出，「所有高架段的5站，等於說現在都可以完全通車，接下來會馬上挺進到G11，也就是藝文特區站，地下段的那2站。」

桃園市捷運工程局長劉慶豐表示，「這一段的通車，其實對我們捷運工程在桃園的建設，是一個非常重要的起始點，也是一個很重要的里程碑。」

桃園這條綠捷高架，是全台唯一捷運在上行駛、下方就是高鐵軌道，測試這日也正好高鐵列車通過，而捷運綠線全長約 27.8 公里，共設有 21 個車站，其中主線17站，串聯大園、蘆竹、桃園、八德等地區，預計2030年全線通車，2032年航空城支線通車，不僅方便機場出入境、高鐵通勤，也將促進航空城商業和住宅開發，提高城市交通運輸效能。