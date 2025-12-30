桃捷綠線 7台潛盾機全面啟動

桃園市長張善政（左七）30日至G05小大湳站工區現場了解工程狀況，見證民國114年的第7台潛盾機啟動，象徵捷運綠線進入最重要的關鍵期，力拚119年通車。（姜霏攝）

桃園捷運綠線八德地區今年的第7台潛盾機30日啟動，桃園市長張善政表示，第7台潛盾機將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，是捷運綠線重要里程碑，工程啟動更象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集的施工高峰期。

張善政指出，自民國112年3月於八德地區巧克力站啟動首部潛盾機開始，歷經2年9個月、1台接1台推進，如今已邁入最後1台潛盾機施工階段，未來2年工程將持續不斷推進，全力推動隧道建設。

捷工局表示，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共10條隧道，目前已貫通2條隧道，7台潛盾機也全數投入鑽掘，10條潛盾隧道預計116年全部貫通，力拚119年捷運綠線主線全面通車。

另為解決經國重劃區銜接捷運G12站的交通問題，桃園市水務局將斥資1.23億元興建跨越南崁溪的「幸福路人行跨橋」，規畫雙向自行車道與人行步道，串聯南崁溪22公里水岸路網；新橋長約75公尺、寬5.5公尺，採無障礙設計，不僅銜接G12站人行空間，更結合景觀照明與水防道路，兼顧防洪安全與夜間美學。

水務局表示，全案規畫設計中，後續將加速招標，以明年6月前動工為目標，以配合捷運工程進度，完工後將大幅提升捷運周邊可達性，並讓市民享有優質水岸休憩環境。

國民黨市議員陳美梅指出，幸福路延伸案因私人土地徵收卡關，為讓居民能便捷轉乘捷運，她爭取利用公有地先行施作跨橋。