桃捷綠線3路段人行環境優化

桃園捷運綠線串連大園、蘆竹、桃園及八德，自115年起由G11藝文特區站通車至G15b坑口站，開啟桃園交通路網新篇章，市府捷運工程局獲中央補助及市府自籌經費，總經費約1.3億元，改善中正北路、南崁路二段、三民路二段捷運周邊人行道，23日開工，將移除48座電器基座，增400格機車停車格。

捷運車站為城市重要通勤樞紐，綠線通車後將帶動車站周邊人潮，為優化行人通行路線及打造友善無礙人本環境，工程分2案都順利決標，23日正式動工，範圍西起大園區三民路二段，東至蘆竹區中正北路，包括人行道鋪面更新、無障礙斜坡道、庇護島及行穿線配合開口調整等優化措施。

廣告 廣告

捷工局指出，利用捷運施工落墩後變寬的中央分隔島，把人行道上的電力、電信等管線箱體移進去，並於分隔島規畫自行車停車空間，除改善既有人行道鋪面，並規畫無障礙坡道、公車避車彎、增加機車停車彎，另外捷運車站已透過退縮腹地整體規畫，擴大行人通行空間，並與既有人行道銜接。

另外為因應115年底優先通車路段，市府啟動整合相關單位，延續周邊人行道改善、公車及YouBike等轉乘設施，以提升民眾通行安全與捷運轉乘便利性。

市府捷運工程局長劉慶豐表示，桃園市持續推動城市轉型，捷運路網日趨成型，人本環境日顯重要，蘆竹及大園區捷運周邊人行友善改善工程為捷運周邊人本環境改善示範起點，可望為捷運綠線優先通車路段帶來安全與安心的人行環境。