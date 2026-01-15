桃捷聯名林口三井OUTLET 10週年 一日票1/19限量開賣





還在煩惱過年新衣、送禮選擇或寒假親子行程嗎？桃園捷運公司結合MITSUI OUTLET PARK林口開館10週年及「10週年誕生祭」活動，推出限量聯名一日票紀念套組，自1月19日起正式開賣。每組優惠價299元（原價320元），內含限量版桃捷一日票1張，並贈送專屬設計會發光的紀念小燈箱鑰匙圈1個，僅限本次紀念套組獨家入手。只要一張票卡就能輕鬆串聯購物、玩樂與城市小旅行，更加碼集結65間人氣品牌店家消費優惠，讓民眾搭乘機場捷運一路買、一路玩。

聯名一日票推出金色、銀色兩款設計（款式隨機），票面以機場捷運電聯車意象結合OUTLET 10週年為主軸，融入數字「10」造型與商場多元品牌風貌；小燈箱鑰匙圈是週年紀念的特製小物，以OUTLET建築輪廓結合美食、美妝、時尚、娛樂、書店等元素為設計靈感，透過扣環亦可隨身掛在背包上，輕鬆開啟LED 燈，照亮包內空間方便尋找錢包或手機，也能當作小夜燈使用，既精緻又實用，陪伴你的生活日常！金銀兩款套組合計限量2,000組，於機場捷運全線車站詢問處販售（A20興南站除外），數量有限，值得珍藏。

桃捷聯名林口三井OUTLET 10週年，推出限量聯名一日票紀念套組1/19限量開賣。

凡購買紀念套組，即可到MITSUI OUTLET PARK林口一館1樓服務台，兌換限量2,000份專屬購物好禮（每張票限兌換1份），內含100元折價券1張（單筆消費滿2,000元折抵）及超值優惠券1份，優惠適用於一館與二館65間人氣餐廳、輕食與品牌店家。

此外，OUTLET自即日起至2月1日盛大推出「10週年誕生祭」系列活動，消費滿額即可參加3C好禮抽獎，營造熱鬧的購物慶典。

寒假即將到來，桃捷公司鼓勵民眾多加利用機場捷運規劃旅遊行程，不論從台北或中壢出發，到A9林口站都輕鬆易達，下捷運後步行即可抵達MITSUI OUTLET PARK林口，輕鬆避開塞車與找車位的煩惱。用一張票卡輕鬆暢玩週年慶、購物行程，並且串聯機捷沿線特色景點來趟輕旅行，讓寒假行程更加豐富精彩。

◎票種介紹： https://reurl.cc/laOAgY

◎桃園捷運旅遊地圖： https://reurl.cc/dqoAn6

