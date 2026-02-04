桃捷運量暴增去年盈餘攀升至6.79億 債務已全數還清

桃園市長張善政市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（4）日下午主持市政會議時表示，桃園捷運營運績效在市府團隊努力下，展現強勁成長動能，不僅去（114）年總運量突破4600萬人次、創下歷史新高，營運盈餘更從112年起連續三年穩定增長，並於114年攀升至6.79億元。桃捷公司更已於去年4月全數清償高達10.67億元的銀行債務，正式宣告整體財務重回穩健。

張善政指出，去年桃捷總運量突破4600萬人次，較前一年度成長12%，在TPASS通勤月票等政策帶動下，不僅超越疫情前的運量水準，更顯示桃園捷運不僅是旅客來往國際機場的接駁工具外，更成為桃園市民日常生活中的不可或缺的通勤方式。

張善政進一步表示，今年桃園捷運將迎來重要里程碑，捷運綠線北段7站即將加入營運，期勉桃捷秉持過去提升營運績效的精神，在綠線北段營運後持續精進，為市民提供更高品質、高效率的交通服務。

桃捷表示，將持續以「供給帶動需求」為策略主軸，滾動檢討運能配置、彈性加開班車，並結合多元行銷推廣與旅客服務優化措施，確保運輸服務更加順暢穩定。

