桃捷離職率近1成 民代憂影響明年綠線營運
桃園、台中捷運近年員工離職、人力情形受關注。桃市議員昨質詢要求桃捷加強留才，尤其首條自辦的捷運綠線預計明年底通車，仍欠近300名人力。桃捷回應，整體離職率降至6.9%，已規畫明年調薪、綠線人力將分批進用完畢。中捷公司透過調薪等方式，離職率已降至5.14%。
桃捷綠線2019年起施工，預計明年底北段7站先通車、2030年主線全線通車，面臨通車在即，多名民代昨質詢關切人力問題。市議員謝美英說，桃捷年離職率一度近10%，屆時綠線通車，負擔必更吃重，籲桃捷公司對症下藥，改善就業環境、留住人才，否則業務太繁重，又將造成人力流失。
議員許家睿也說，機捷多年來面臨人力缺乏、薪資待遇比不上雙北等問題，綠線雖是自動駕駛，仍需車廂與站務人員，擔心綠線營運也會面臨相同命運。議員黃崇真提醒，培育人力和留才應是桃捷現階段重點，期許公司在工會溝通和人員管理方面越做越好。
桃捷總經理莊英震說，已規畫明年度調薪，包括提高夜點費、新增小年夜春節慰問金、調整員工健康檢查補助標準，並比照國公營事業增列交通不便補助津貼。
桃捷表示，綠線總計需要招募347名人力，目前已進用49人，12月會再錄取42人，其他人力會配合捷工局建設期程，在明年4月、6月備齊，並安排專業培訓、規畫模擬演練機制，因應緊急應變需求。
民代關切桃捷綠線明年底是否能第一階段通車？莊英震笑說「很有希望」，但能否通車的關鍵在交通部履勘，主要變數在於穩定性測試可能出現的系統問題，若不順利，一定會改善到安全無虞才通車。
針對人力與薪資結構問題，台中捷運公司昨說明，今年度預算員額805人，在職員工742人，2017年成立以來調過2次薪資，最近一次是2024年課長以上主管調薪7%，其他員工7%到20%，以期縮短薪資結構與其他捷運公司的差距。
中市交通局指出，中捷公司近年調薪後，人才流失率逐步下降，2023年14.29%、2024年9.55%，今年截至目前約5.14%。
