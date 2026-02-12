桃捷青線今報請交通部審議 桃園市中心往返青埔更便利

桃園市政府積極推動軌道建設取得重要進展。桃園市捷運工程局辦理「桃園都會區大眾捷運系統桃園青線（桃園－青埔）可行性研究」案，已於今(12)日正式報請交通部審議。期盼中央能儘速完成審查及核定程序，加速青線建設進程，持續完善桃園整體軌道路網布局。

捷工局表示，青線是桃園第二階段捷運路網優先推動發展計畫，因應桃園都會核心區與青埔高鐵特定區間日益蓬勃的社經發展，以及通勤、產業與觀光等多元交通需求而規劃。根據此次可行性研究成果分析，青線在運量預測、財務評估及整體經濟效益方面都極具可行性，確有推動之公益與必要性，對健全桃園都會區交通路網具關鍵意義。

捷運青線採輕軌系統型式，路線全長約15.76公里，規劃設置高架車站12座及平面車站3座，共15座車站，總建設經費預估約753.78億元。路線起自桃園小巨蛋，行經桃園與蘆竹都市計畫區，串聯至高鐵桃園特定區，終點設於亞洲矽谷創新研發中心，形成連結桃園市中心、產業園區與高鐵樞紐的重要交通廊帶。沿線可銜接轉乘綠線、棕線、橘線、銀線、高鐵及機場捷運，大幅提升公共運輸便利性與路網完整性。

捷工局長劉慶豐指出，青線定位為機場捷運線與綠線之間的「橫向捷運骨幹」，不僅可強化青埔高鐵特區與蘆竹及桃園市中心間的聯繫，更可有效分擔機場捷運尖峰載運壓力，改善通勤動線；進而提升桃園整體公共運輸使用率，帶動沿線產業與生活機能發展，促進區域均衡成長。

桃園市府後續將全力配合交通部審查意見辦理報告修正及補充作業，並積極爭取行政院儘速核定可行性研究，俟核定後趕辦後續綜合規劃及工程施工作業，期待能早日通車打造更便捷的桃園軌道運輸系統。

