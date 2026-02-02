桃捷A12 舒華主題牆亮相

國門第一站遇見舒華，桃園機場捷運A12桃園遊客中心改裝「舒華主題牆」驚艷亮相。（桃園市觀旅局提供）

記者陳華興∕桃園報導

繼桃園觀光大使葉舒華拍攝的宣傳影片《來桃園．舒華的家鄉》引發熱烈迴響後，桃園市政府觀光旅遊局再度出擊，位在桃園機場捷運第一航廈站（Ａ十二）的桃園遊客中心二日完成改裝驚艷亮相，讓旅客在踏入國門的第一刻，就能感受「舒華家鄉─桃園」的熱情與桃園推動國際觀光的決心。

全新改裝的Ａ十二桃園遊客中心大膽運用巨幅舒華形象照作為視覺核心，並以代表桃園活力的「桃紅色」襯底，整體設計明亮時尚且極具辨識度。這座專屬的形象打卡牆，不僅優化空間質感，更讓海內外旅客在抵達桃園的第一站，便能與「女神」零距離接觸。觀旅局強調，希望透過舒華的國際影響力，建立鮮明且溫暖的城市第一印象。

桃園市觀光旅遊局局長陳靜芳表示，桃園作為台灣與世界接軌的門戶，這次改裝不僅是致敬家鄉偶像，更是桃園貼近年輕世代、深化國際行銷的具體展現。誠摯邀請遊客以桃園機場捷運Ａ十二遊客中心為起點，跟著舒華的腳步深入探索桃園的山海風景與文化底蘊，讓這裡不只是旅遊諮詢站，而是桃園旅程的第一個記憶點。