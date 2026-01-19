「桃旅天下」五大洲搬進苗栗蟠桃國小
推動國際教育，深化學校跨國交流與多元文化課程，苗栗縣政府19日在蟠桃國小辦理的「桃旅天下—穿越世界五大洲」活動，校園化身為迷你地球村，從亞洲、到澳洲、歐洲、美洲到非洲，透過五大洲不同視角的文化探索與比較，培養學生具備全球公民素養與跨文化理解能力。
國際教育中心召集人，建國國中校長方麗萍說明，「桃旅天下—穿越世界五大洲」活動融合雙語、國際、科技及閱讀素養，設計「亞洲小學堂」、「畫出你的味藝術！」、「磁力全開─『袋』你暢遊澳洲」、「非常有聲」、「美洲大冒險五關」及「踢出世界夢！」等六大主題闖關，巧妙結合語言、藝術與文化學習。
方麗萍校長表示，不一定每個孩子都能出國，透過在地國際化的課程，讓孩子的學習機會均都能均等，在學校就能打開孩子面向世界的學習視野。
開幕式由學生以英文演出百老匯音樂劇揭開序幕，隨後教師帶領學生共舞菲律賓傳統Rumba舞，展現東南亞文化的熱情與活力。活動現場以創意與色彩交織出豐富多元的國際氛圍，各校分別代表五大洲主題，其中蟠桃國小詮釋澳洲風情、蓬萊國小呈現非洲特色、信德國小展現美洲精神、後龍國小演繹亞洲文化、大同國小則以歐洲風格吸睛。學生們換上各國服飾、體驗異國文化，場面熱鬧繽紛；中午舉辦的「九格五洲宴」以美食為媒介，讓孩子透過味蕾進行一場國際文化之旅。
教育處長葉芯慧說明，活動融入聯合國永續發展目標（SDGs），透過五大洲不同視角的文化探索與比較，培養學生具備全球公民素養與跨文化理解能力。葉芯慧處長強調，推動國際教育的目的，不僅在於拓展學生的國際視野，更希望能培養兼具在地關懷與國際行動力的現代公民，讓苗栗教育的軟實力深耕於日常學習之中。
其他人也在看
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 18
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 183
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 64
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 134
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 69
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 3
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
蘆洲蔥油餅老夫妻遭砍37刀慘死 逆子正面照首曝光
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人合計遭劈砍砍37刀慘死， 36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。而逆子廖男的正面稍早前曝光。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
儲備春節醫療用血 高雄「捐血月」捐血就送台灣黑熊隨身瓶
為儲備春節年假的醫療用血，農曆年前的1個月為全國捐血月，高雄捐血中心今（19日）舉辦啟動典禮，鼓勵民眾踴躍捐出熱血，希望能在2月15日前達到10天共2萬袋的庫存血量，讓民眾能安心過年，且即日起捐血集滿3 點，還加贈台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶。高雄捐血中心負責醫師曾士賓指出，捐血可救人並促進新陳代謝，台灣捐自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104 新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光
已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，外界質疑檢方「是在認真抓人嗎？」《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，發現黃甫九天的外型已和昔日有極大差別。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
親眼見老夫婦身中10多刀倒臥血泊慘死 里長痛斥沒人性
蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦老夫妻，分別身中10多刀明顯死亡，據初步了解，有鄰居在案發時有聽到爭執和尖叫聲，而這對老夫妻的36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈雙親後逃逸，而案發後親眼目睹這對夫妻倒臥兇案現場血泊中的當地里長李常孝表示，這個逆子真的沒人性，犯下這種人神共憤的逆倫血案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場
POP MART「泡泡馬特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的41歲許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
蘆洲雙亡夫妻高齡賣蔥油餅維生 逃逸兒遭起底「啃老」
即時中心／林韋慈報導新北市蘆洲區昨（18）日驚傳一起血泊命案。警方獲報到場後，發現一對夫妻陳屍住處，因同住的兒子案發後失聯，遭認定涉有重嫌，蘆洲警分局目前正全力追緝中。據了解，鄰居曾於17日晚間聽見屋內傳出夫妻哀號、求救聲，目前兒子背景也遭起底。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言