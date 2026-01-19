「桃旅天下」五大洲搬進苗栗蟠桃國小

「桃旅天下」結合語言、藝術與文化學

後龍國小演繹亞洲文化

推動國際教育，深化學校跨國交流與多元文化課程，苗栗縣政府19日在蟠桃國小辦理的「桃旅天下—穿越世界五大洲」活動，校園化身為迷你地球村，從亞洲、到澳洲、歐洲、美洲到非洲，透過五大洲不同視角的文化探索與比較，培養學生具備全球公民素養與跨文化理解能力。



國際教育中心召集人，建國國中校長方麗萍說明，「桃旅天下—穿越世界五大洲」活動融合雙語、國際、科技及閱讀素養，設計「亞洲小學堂」、「畫出你的味藝術！」、「磁力全開─『袋』你暢遊澳洲」、「非常有聲」、「美洲大冒險五關」及「踢出世界夢！」等六大主題闖關，巧妙結合語言、藝術與文化學習。

廣告 廣告



方麗萍校長表示，不一定每個孩子都能出國，透過在地國際化的課程，讓孩子的學習機會均都能均等，在學校就能打開孩子面向世界的學習視野。



開幕式由學生以英文演出百老匯音樂劇揭開序幕，隨後教師帶領學生共舞菲律賓傳統Rumba舞，展現東南亞文化的熱情與活力。活動現場以創意與色彩交織出豐富多元的國際氛圍，各校分別代表五大洲主題，其中蟠桃國小詮釋澳洲風情、蓬萊國小呈現非洲特色、信德國小展現美洲精神、後龍國小演繹亞洲文化、大同國小則以歐洲風格吸睛。學生們換上各國服飾、體驗異國文化，場面熱鬧繽紛；中午舉辦的「九格五洲宴」以美食為媒介，讓孩子透過味蕾進行一場國際文化之旅。



教育處長葉芯慧說明，活動融入聯合國永續發展目標（SDGs），透過五大洲不同視角的文化探索與比較，培養學生具備全球公民素養與跨文化理解能力。葉芯慧處長強調，推動國際教育的目的，不僅在於拓展學生的國際視野，更希望能培養兼具在地關懷與國際行動力的現代公民，讓苗栗教育的軟實力深耕於日常學習之中。