「桃旅天下」苗副縣長與學童穿越五大洲打開世界觀

▲「桃旅天下」苗栗縣政府舉行學童穿越五大洲打開世界觀活動。

苗栗縣政府一0九年設立國際教育資源中心，引導各校發展國際教育在地化課程，今年規畫「桃旅天下?穿越世界五大洲」，讓學童體驗文化異同，並為國際交流做準備昨十九日苗栗縣副縣長邱俐俐關心多元課程，感受國際教育最動人的地方：不是把孩子推向遠方，而是讓孩子把心打開，鼓勵所有學童「你不必急著變成世界的人，但你要成為眼裡有世界的人」。

「桃旅天下?穿越世界五大洲」活動融合雙語、國際、科技及閱讀素養，設計六大主題闖關，邀集蟠桃國小、蓬萊國小、信德國小、後龍國小、大同國小分別代表澳洲、非洲、美洲、亞洲、歐洲，各校學生換上各國服飾，中午更準備「九格五洲宴」讓孩子透過美食體驗國際文化。

「桃旅天下」昨十九日於蟠桃國小登場，苗栗縣副縣長邱俐俐、副議長張淑芬、頭份市代會副主席許銑倫、立委邱鎮軍秘書、頭份市公所秘書等人共同關心學童學習狀況，並在學生帶領下共舞菲律賓傳統Rumba舞、體驗踢足球等，感受孩子們的熱情活力。

副縣長邱俐俐表示，在縣長鍾東錦的領導下，苗栗的國際教育始終選擇一條不喧嘩而堅定的路，從土地、生活出發，今天透過闖關學語言，用藝術讀文化，用科技探索世界，用舞蹈、合作與笑聲拉近彼此的距離，讓孩子在多元文化中一起學會尊重差異，也不丟失自己。副縣長邱俐俐感謝大家的用心，讓國際素養不再是抽象的名詞，而是藏在孩子今天的每一次體驗裡，尤其中午特別規畫的「九格五洲宴」讓文化不只存在於書本，也能出現在一口一口的味道裡，未來縣府將持續支持各校發展在地化課程，讓苗栗的孩子能站穩腳下，不必急著變成世界的人，但能成為眼裡有世界、並從容走向世界的人。