桃林地景經費不足 民代憂計畫縮水

桃園市觀光旅遊局規畫桃林山海地景輕旅營造計畫，以總經費8750萬元向中央爭取補助，不過最後核准加上市府自籌，經費僅剩4800萬元，民代憂心內容縮水。觀旅局說已調整工序，沿途休憩節點、公廁等必要設施會完成建置。（賴佑維攝）

桃園市觀光旅遊局規畫桃林山海地景輕旅營造計畫，原以總經費8750萬元向中央爭取補助，最後核准2592萬元，加上市府自籌2208萬元，經費僅剩4800萬元，民代擔憂內容大縮水。觀旅局表示，該計畫是桃林鐵路最後一塊拼圖，會完成沿途休憩節點、公廁建置，其餘也會陸續補上。

桃林鐵路原本用於運送燃煤至林口火力發電廠，鐵路民國101年停駛，市府開始分階段活化，將其改建為綠色步道與自行車道，全長達15.8公里，可從桃園串聯到蘆竹，傍晚、假日成為許多民眾散步、慢跑或是騎單車的重要休憩場所。

無黨籍桃園市議員劉勝全21日在總質詢提到，市府推動桃林山海地景計畫，也就是桃林鐵路第6期工程，原估所需經費8750萬元，現在交通部觀光署補助2592萬元，市府自籌2208萬元，總經費4800萬元，比原本期盼少了近4000萬元。原本工程規畫是否結合歷史人文、自行車道人本設計及沿途公設，如街燈、座椅、公廁等，市府是否會持續向中央爭取經費？

桃園市副市長蘇俊賓表示，市府仍持續向中央爭取經費，還是可能到位。此外市府也會就預算分年排序，若不足再以隔年預算編列，因此還存在變數。

觀旅局局長陳靜芳表示，因補助金額比提報時少，也調整計畫，先完成最重要的自行車廊帶，包含休憩節點、公廁，將連接到台61、環島1號線。

觀旅局補充，該計畫是市府對桃林舊鐵路路廊再生的最後一塊拼圖，除了延續先前桃林鐵路風貌，更加入觀光眺景功能及串聯珍珠海岸自行車道。至於經費調整也影響工程內容，不過結合地景人文的休憩節點設計、推展路廊沿線的地區采風段，還有各項基礎服務設施都會到位。

觀旅局說，會持續爭取相關經費，希望提升桃林鐵路遊憩服務量能，這次因經費調整暫緩的兒童遊憩區段，及臨海段的眺景休憩節點，都會在未來的計畫中納入辦理。該工程下個月上網發包，預計明年年底完工。