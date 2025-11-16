桃林鐵路導入智慧告警投射燈 入口處斗大「禁止汽機車進入」防誤闖

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃林鐵路自行車路廊經常有汽機車違規闖入，已導入科技執法取締違規，桃市府養護工程處表示，近日再於桃林鐵路沿線步道導入「智慧告警投射燈」系統，提升夜間可視度並強化行人安全，降低車輛誤闖風險，保障民眾散步與運動安全。

桃林鐵路昔日為運煤用途，曾一度轉型為客運，因運量及需求不高而停駛，桃市府於2018年起分期活化桃林鐵路，提供自行車、散步使用，但通車後經常有車輛闖入，與行人、自行車爭道。

廣告 廣告

養工處表示，近日在桃林鐵路與一般車道的交會處，布建「智慧告警投射燈」系統，採高辨識度LED光源，於入口處即能清楚投射「禁止汽機車進入」警示，並具備節能省電、防水防塵等特性，可全天候穩定運作，除提供即時警示，也同步改善步道照明品質，讓夜間通行更為安心，將持續推動桃林鐵路環境改善，逐步導入更多智慧化設施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

