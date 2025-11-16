桃林鐵路步道環境升級 導入「智慧告警投射燈」守護民眾夜間安全
桃林鐵路沿線步道夜間安全再升級，桃園市政府導入「智慧告警投射燈」，在入口即投射清晰的「禁止汽機車進入」警示，強化可視度並防止車輛誤闖，讓民眾夜間散步、運動更安心。市府並表示未來將持續推動步道智慧化改善。
工務局說明，桃園市政府於桃林鐵路沿線步道導入「智慧告警投射燈」系統，提升夜間可視度並強化行人安全。該設備採用高辨識度LED光源，於入口處即能清楚投射「禁止汽機車進入」警示，降低車輛誤闖風險，保障民眾散步與運動環境。
工務局也提到，智慧告警投射燈具備節能省電、防水防塵等特性，可全天候穩定運作，除提供即時警示外，也同步改善步道照明品質，使夜間通行更為安心。市府表示，將持續推動桃林鐵路環境改善，逐步導入更多智慧化設施，打造更安全友善的休憩場域，為市民帶來更舒適的使用體驗。
