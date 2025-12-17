桃林鐵路自行車道蘆竹海湖段完工 接續打造串連新北青春山海線

桃林鐵路自行車道第五期位於蘆竹區海湖里，已竣工啟用。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市政府都市發展局執行「桃林鐵路自行車道第五期」工程近日竣工，此段工程從蘆竹區海湖北路海湖車站舊址開始，銜接至環島1-1號線濱海自行車道北上方向，完成從桃園虎頭山到蘆竹海邊的自行車道串連，第六期工程將由市府觀光旅遊局施工追加1公里，可串聯桃園珍珠海岸遊憩廊帶，並銜接新北市青春山海線。

桃園市長張善政今(17)日下午前往視察「桃林鐵路自行車道第五期」竣工成果，並聽取觀旅局對桃林鐵路路廊第六期工程規劃。都發局表示，桃林鐵路自行車道第五期工程施做約1公里，經費約為6000萬元，整合舊運煤鐵道特色打造設置活動廣場可供舉辦活動使用，結合地形設計近水花園及迎風廊道二處打卡景點，設置Youbike租借站、自行車簡易維修站、公廁、休憩座椅等公共設施，空間也保留農機引道方便周邊農地的耕作需求，全案雖已完工，仍持續蒐集當地居民體驗反饋，進行部分設施修正。

桃園市府觀旅局表示，桃林鐵路第六期工程接續將投入約4800萬元，施作自行車道串聯、休憩節點營造、涵洞結構補強、廁所建置、植栽綠化、照明機電等項目，預計明年1月開工、明年底完成，完工後路線往南可至竹圍漁港，為珍珠海岸線重要的休憩亮點，往北則可串連新北市青春山海線。

都發局表示，推動桃林鐵路自行車道的同時，也投入經費改造東西向串聯桃林鐵馬道工程，已完成「營盤溪綠廊自行車道」串連，「大坑溪自行車道」將於明年初完工；後續將啟動「南崁綠具人-綠色運具生活網絡示範計畫」，盤點桃園機場捷運、綠線捷運周邊道路系統，明年配合捷運綠線進度，打造以綠色運具通勤的路網，從休閒功能提升為城市綠色通勤。

桃園市長張善政與地方民代現勘體驗新完成的桃林鐵路自行車道。(記者余瑞仁攝)

