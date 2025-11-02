桃榮處表彰榮民楷模及慈湖謁陵
為感念並彰顯榮民前輩對國家社會之貢獻，桃園市榮民服務處日昨舉辦「慶祝輔導會成立七十一週年暨四十七屆榮民節大會」及慈湖謁陵健行活動，由處長鄭源敏主持，邀請曾金陵前主委、桃園市政府代表、桃園郵局康嘉芳局長、桃園市戰略學會蔡鋒理事長、桃園市中央軍事院校校友會李東成理事長及退伍軍人社團代表等貴賓出席共襄盛舉，本次活動以「頌讚榮耀、服務用心」為主題，透過慶祝大會表揚榮民楷模、績優服務人員、貢獻績優及進用退除役官兵績優企業等，展現「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」之榮民精神。
鄭處長表示，特別感謝我們獲獎的榮民在工作及家庭領域中，秉持愛心與耐心，無怨無悔對國家社會貢獻及付出，為時下社會注入感動的正面能量；希望藉由今天的榮民節慶祝表揚活動，提醒社會各界人士，能夠深切感念榮民過往對國家社會的貢獻及無私的持續付出，並繼續傳承愛護家園的使命，讓這片土地生養不息。
