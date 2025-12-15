桃機三航北廊廳試營運「滿意度達4.5顆星」 立委李昆澤：值得高雄機場新航廈借鏡

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立法院交通委員會於今（15）日赴桃園國際機場考察第三航廈北廊廳試營運情形，三航北廊廳於12月1日起試營運，截至12月14日累計已有122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機；桃機公司說明，目前整體滿意度超過4.5顆星，旅客普遍覺得候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足。

立法院交通委員會於今（15）日赴桃園國際機場考察第三航廈北廊廳試營運情形。（圖／交通部）

交通委員會召委李昆澤提醒，桃機應研議於旅客指示牌面增加除中英以外之多元語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全；他也讚許第三航廈北廊廳新穎的設計，帶給旅客全新感受，以及請民航局參酌桃園機場第三航廈建設經驗，將相關值得學習借鏡的作法，納入高雄機場新航廈建設。

交通部長陳世凱強調，北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

機場公司說明，目前試營運中的北廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場還有設置咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機，滿足旅客多元需求。桃機公司並每日主動邀請候機旅客掃描QR Code填答滿意度調查表單，並於現場作業完成後即召開檢討會議，針對動線、設施與服務流程進行及時調整，作為後續營運優化的重要參考。

