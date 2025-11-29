桃機三航北登機廊廳 拚12／1起試營運

桃園機場第三航廈北登機廊廳力拚12月1日開放試營運。圖為第三航廈模型。（機場公司提供／本報資料照）

桃園機場第三航廈北登機廊廳近期正緊鑼密鼓進行營運前整備，外傳12月1日凌晨3時將開放試營運，桃機公司證實，昨已成立營運應變中心，以12月1日開始試營運為目標。

斥資1283億元打造的桃園機場第三航廈，預估2027年啟動試營運，其中北登機廊廳今年底將率先啟用，北廊廳全長738公尺，規畫編號D11至D18共8個登機門，啟用後將新增8個登機門及寬敞候機空間，預期提升航班運作彈性並改善旅客候機舒適度，對整體航廈營運效能具顯著助益。

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往四樓，在錯落有致的上千盞Halo燈具柔和光影的引導下，回到第二航廈辦理入境。

桃機公司今表示，28日開始成立營運應變中心，目前持續完成各項整備作業，包含檢查調校所有設備設施，以及精進優化所有服務指標，不斷確認再確認，希望提供旅客最溫暖的服務，以12月1日開始進行北登機廊廳測試營運為目標。

