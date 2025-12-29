桃機三航廈上梁！世界級國門地標朝2027完工全速前進

「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」於29日舉行最後一根大樑的上樑儀式典禮，屋頂鋼構完成最後一根弧樑安裝，象徵著國家的大門，正在一步一腳印、穩穩地向未來邁進。交通部長陳世凱（右六）與機場公司董事長楊偉甫（右五）、總經理范孝倫（右三）等人在大樑上簽名見證工程。（陳麒全攝）

臺灣規模最大的單一建築、國人期待已久的多功能「桃園機場第三航站區」邁入關鍵里程碑！交通部長陳世凱29日親自主持第三航廈主體航廈上梁典禮，隨著最後一根弧樑穩穩安置，象徵這座結合美學與科技的國門地標結構圓滿，將朝2027年完工目標全速前進。

第三航廈建設計畫不僅是桃園機場轉型為東亞樞紐的核心，其建築規模更是驚人。機場公司指出，三航廈樓地板面積高達58萬平方公尺，相當於台北101大樓的1.6倍。未來完工後，桃機年旅客服務容量將從現行的3,700萬人次，大幅跳升至8,200萬人次，將有效緩解出入境擁塞問題，提供旅客更優質的候機環境。

交通部長陳世凱表示，「桃園國際機場第三航站區建設計畫」是桃園機場成為東亞樞紐機場的核心工程，而主體航廈建築更是核心中的核心，這段歷程，靠的是政府與工程團隊齊心協力、一棒接一棒、不間斷的投入，才能走到今天這個重要階段。（陳麒全攝）

交通部長陳世凱（左）與機場公司董事長楊偉甫（右）高舉白蘿蔔喻意工程好彩頭。（陳麒全攝）

在視覺設計上，生活版讀者未來將能親身體驗國際級建築美學。三航廈由英國普立茲克獎建築大師理查．羅傑斯（Richard Rogers）設計，主體建築充滿濃厚的「臺灣味」。雙曲面波浪屋頂呼應臺灣壯麗的海洋與雲海；撐起建築的16根巨柱，靈感則來自充滿生命力的在地榕樹。

創新工法克服難關 展現營造實力 面對國際級的施工難度，工程團隊展現強大韌性。主體航廈鋼構總用量高達4萬公噸，單是一根巨柱就重達200公噸。承攬廠商特別引進國內罕見的「RPS軌道工法」，在三樓地板架設軌道推行220噸吊車，以加速鋼構吊裝效率。

交通部長陳世凱表示，這是他上任後第11次來到桃機現勘，除了對工程團隊兼顧工安與進度表達謝意，更強調「上梁」不僅是結構完成，更是對社會的承諾。在確保施工品質「不打折」的前提下，交通部將督導工程如期完成，讓世界看見更有自信的臺灣。

隨北廊廳於日前啟用，加上主體航廈上梁，桃園機場正一步一腳印邁向現代化轉型。完工後的第三航廈不僅是出入境的場所，更將成為展現臺灣文化實力的重要窗口。

