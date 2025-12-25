桃機三航廈北廊廳啟用 動線流暢、設計亮麗

（中央社記者葉臻桃園機場25日電）桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天正式啟用，整體動線流暢、設計新穎亮麗，有按摩椅提供旅客免費使用，也有伴手禮商店、滬品湯包牛肉麵、微熱山丘等店家，充滿台灣味。

桃園機場第三航廈是由曾設計巴黎龐畢度中心的英國建築大師羅傑斯（Richard Rogers）團隊操刀，融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象，是設計上最大亮點。

北廊廳整體環境明亮，銀灰色與橘色的配色充滿現代感，除了基本的候機座椅、有插座的站位，也有30組按摩椅提供旅客免費使用。

廣告 廣告

在飲食休憩部分，進駐廠商包含興波咖啡、微熱山丘、堡島漢堡行動餐車、手信坊、滬品湯包牛肉麵，另有台灣尚好禮、台灣伴手禮商店、航空補給站旅行用品店、野獸國扭蛋機商店及多元支付販賣機。

桃園機場第三航廈一度因為造型施工難度高，主體工程流標3次，修正後才正式於民國106年動工。北廊廳則是第三航廈首個啟用的設施，從第二航廈D10登機門往後延伸，銜接D11至D18登機門，步行時間約15分鐘。

由於第三航廈主體及南登機廊廳預計116年才會完工啟用，旅客目前仍須在第二航廈完成報到與通關，自北廊廳下機的旅客也要到第二航廈提取行李。

桃園國際機場股份有限公司表示，桃園機場第三航廈北廊廳試營運期間已執行航班259架次，旅運量達5萬8801人次，航班目的地、出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。

桃機公司說，北廊廳正式營運後，使用的航班數量會增加，每日出入境約有40個航班提供服務，將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力，大幅降低遠端機坪使用率。（編輯：黃世雅）1141225