桃機三航廈北廊廳啟用 總統：未來還要完成3目標

（中央社記者葉臻桃園機場25日電）桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天正式啟用。總統賴清德致詞時表示，未來還要完成3項目標，包括第三航廈、聯外交通的運輸工程如期完工，以及創造2.2兆元經濟效應的願景。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，今天舉行啟用典禮，賴總統和行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市長張善政、桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫等人皆出席與會。

賴總統表示，國際之間競爭激烈，台灣如果要在國際上佔有一席之地，航運的持續發展是絕對不能缺席的，因此前總統蔡英文在任內積極擘劃第三航廈，他在選總統時也把如期完成第三航廈列為重要政見。

廣告 廣告

賴總統表示，北廊廳啟用已經踏入成功的第一步，未來還要完成3項目標，第一個目標是第三航廈要如期在民國116年完工，因為採取先建後拆，要第三航廈完工後，第三跑道才能施工，希望能按照原定期程，不要超過121年完工。

賴總統說，第二個目標是聯外交通的運輸工程要如期完工，國1甲、國2甲的快速道路，一定要如期完成開闢，第三航廈主體航站下面的機捷A14站也要如期完成。

賴總統也說，第三個目標是希望134年時，桃機旅運量可以達到8300萬人次，貨運量可以達到385萬噸，飛機起降次數可以達到43.5萬次，創造新台幣2.2兆元經濟效應，國家願景需要地方政府一起協助，相信工程團隊和機場大聯盟各單位只要能眾志成城，一定能達成目標。

卓榮泰則說，桃園機場是亞太地區交通樞紐，希望第一次來台灣、看到第三航廈的人能感到驚艷，再次來的人能感到親切，國人則感到光榮跟自信，希望從第三航廈出發，朝全球第一前進。

陳世凱表示，北廊廳只是第三航廈的序曲，希望藉此蒐集旅客感受和建議，讓主體航廈可以做得更加完善，預估第三航廈116年落成後，桃機整體旅運量可達到8200萬人次。（編輯：李錫璋）1141225