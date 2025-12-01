桃機三航廈北廊廳試營運 拚聖誕節前啟用

▲今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，鮮豔色彩與明亮寬敞的設計獲得許多旅客好評。機場公司期盼，聖誕節前正式啟用，服務更多出國旅客，明（2）日也將安排更多航班進行壓力測試。

機場公司分享，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計：開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

旅客若想前往北登機廊廳，可從第二航廈完成報到通關，從D10登機門銜接D11-D18登機門，目前已有星巴克、興波咖啡、扭蛋店等10商家進駐。候機區座位設有插座，還有30組免費按摩椅，讓旅客一邊放鬆，一邊觀賞飛機起降，出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，

桃園機場公司總經理范孝倫說明，今天為試營運首日，安排中華航空CI130、長榮航空BR116及星宇航空JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，結束後有與航空公司地勤召開檢討會，航空公司提出像是希望櫃台廣播聲音能更大，並跟中央廣播聲音有所區隔等作業面問題，讓機場公司可以持續檢討精進，明天初步規劃會安排6班次，3家國籍航空各2班。

范孝倫說，所有廊廳停機位都是共用，不會有哪一家航空公司專用哪一區，至於貴賓室，因為第三航廈用國家經費蓋的，會優先照顧國籍航空，優先考慮華航、長榮、星宇。

被問及北廊廳是否會於耶誕節前正式營運，機場公司董事長楊偉甫表示期待，范孝倫也笑說，就像買房搬家要看黃道吉日，年底前會再評估好日子。

截至10月底，第三航廈施工進度已達83%，不過缺工問題仍在，機場公司回應，調度上無太大問題，還是必須要繼續努力，做好準備，確保2027年可以啟用。

