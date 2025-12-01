桃機三航廈北廊廳試營運！「科技感登機門」曝光 今迎首批旅客登機

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1）天正式啟動試營運，迎來第一批旅客，北廊廳自第二航廈D10登機門延伸，設置8個登機門，首日共有華航、星宇、長榮各一班出發航班參與試行，預計在今年底前可正式投入使用。

T3北廊廳一年增580萬人次服務量 華航.星宇.長榮各1班試行

桃園機場T3北廊廳今天試營運，以橘色為主視覺、搭配大片玻璃帷幕，天花板科技感十足的燈飾，整體年輕明亮，吸引不少旅客特地購買航班體驗，也有部分旅客在報到時才驚喜得知自己成為首日使用者，旅客王小姐表示感覺蠻新穎、科技感很重，也直呼很驚喜，因為不知道自己是第一批旅客，蠻特別的。

旅遊達人傑西大叔則說，當時得知T3要試營運，第一時間就買這張機票體驗。

桃園機場第三航廈今起試營運。圖／台視新聞

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳從第二航廈D10登機門延伸，設置8個登機門，每年可增加約580萬人次的服務能量，從今天起正式啟動試營運，首日共有華航、星宇、長榮各一出發航班參與試行。

華航、長榮、星宇各一航班參與試營運。圖／台視新聞

T3主體航廈、南廊廳等 預計2027年完工啟用

桃機公司特別準備以桃園機場元素設計的「乖乖」作為小禮物，贈送給參與試營運的旅客，除了北廊廳預計年底前正式投入營運外，依官方進度顯示，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓也預計於2027年全面完工啟用。

桃機特別準備桃園機場「乖乖」送給試營運旅客。圖／台視新聞

桃園／王華琳 責任編輯／張碧珊

